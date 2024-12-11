В Euroclear предупредили, что конфискация активов РФ создаст риски для финансовой системы Европы, и сняли с себя за это ответственность

Глава европейского Euroclear Валери Урбен считает, что депозитарий не должен нести ответственность, если ЕС решит конфисковать активы РФ в пользу Украины, более того, это может создать риски для евро как резервной валюты, сообщает Bloomberg 11 декабря.

«Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы были изъяты, но через некоторое время приходит Россия и говорит: „Я хочу вернуть свои ценные бумаги“, — а активы исчезли», — заявила она в интервью изданию.

Так что, если ЕС решит изъять заблокированные российские активы, должна произойти «передача обязательств». Более того, Валери Урбен подчеркнула, что использование активов РФ создаст риски для роли евро в качестве резервной валюты и для стабильности финансовой системы Европы в целом.

После начала полномасштабного конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

За 2023 год Euroclear получила от замороженных российских активов доходы в размере 4,4 млрд евро, что эквивалентно порядка 80% всех процентных доходов за этот период, писал «Ъ» со ссылкой на отчет депозитария. За девять месяцев этого года депозитарий заработал на российских активах еще €5,15 млрд.

«Фонтанка» также писала о том, что США выделят Украине кредит в 20 миллиардов долларов. Он будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Всего члены G7 переведут Киеву 50 миллиардов долларов для поддержания экстренных служб, больниц и другой социальной инфраструктуры.

В мае Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Центробанку в связи с недружественными действиями США. Теперь российский правообладатель может судиться для установления факта незаконного изъятия имущества со стороны США, суд может направить запрос в комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, а она, в свою очередь, должна предоставить перечень имущества, которое можно использовать для компенсации ущерба. К таким активам относятся движимое и недвижимое имущество США или граждан США, которое находится на территории РФ, американские доли в уставных капиталах российских компаний, а также имущественные права страны и ее граждан.

В апреле Сенат США одобрил законопроект, который включает передачу Украине замороженных активов России. Тогда «Фонтанка» писала о том, что около 70% замороженных на Западе активов РФ, что эквивалентно 190 миллиардам евро, хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. До 2027 года они могут принести от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов, считают чиновники в ЕС.