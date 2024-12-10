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Общество При поставке томографа для Минобороны похитили 48 млн рублей. В деле фигурирует экс-гендиректор «Военно-строительной компании»

При поставке томографа для Минобороны похитили 48 млн рублей. В деле фигурирует экс-гендиректор «Военно-строительной компании»

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9 комментариев

Суд в Москве приговорил гендиректора компании «Стройхимпроект» Елену Ляхович к четырем годам лишения свободы условно. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при закупке медтехники для Минобороны. Подробности дела сообщает «Ъ» 10 декабря.

В августе 2019 года ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», которым руководил ныне арестованный Андрей Белков, должно было закупить томограф для лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве. Контракт оценивался почти в 122 миллиона рублей. Для его исполнения Белков привлек свою знакомую Елену Ляхович. По подсчетам следствия, путем манипуляции с документами при поставке томографа было похищено 48 миллионов рублей.

По данным «Ъ», Елена Ляхович признала вину, заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и возместила ущерб по делу в 48 миллионов. Ее дело рассматривалось в особом порядке.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ляхович к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 360 тысяч рублей.

В июле суд арестовал гендиректора «Военно-строительной компании» (ВСК) Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия. Его деятельность в ВСК курировал арестованный по коррупционному делу замминистра обороны Тимур Иванов.

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Стройхимпроект Томографы Минобороны Елена Ляхович Мошенничество
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Комментарии
9
Mies
1 час
Наградить медалью золотая звезда! 😂
Сила в Правде!!
1 час
свеженазначенные в минобороны типа лучше не смешите.
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