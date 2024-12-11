«Прошу меня простить и понять». Полиция задержала мужчину, который пьяным позвонил на ЛАЭС и сообщил о минировании

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который сообщил о минировании Ленинградской атомной станции. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 10 декабря.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчина признается, что звонил в состоянии алкогольного опьянения. «Я в этом раскаиваюсь очень сильно, прошу меня простить и понять», — говорит он.

«Фонтанка» рассказывала, что 8 декабря в шестом часу утра мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что Ленинградскую атомную станцию якобы хотят взорвать. Территорию ЛАЭС оперативно проверили и ничего подозрительного не нашли. Удалось установить личность злоумышленника — им оказался ранее судимый 50-летний петербуржец с улицы Доблести. Тогда его доставили в отдел, оформили административный протокол, побеседовали и отпустили под обязательство о явке.

В 2022 году мужчина проходил по делу об угрозе убийством — его удалось прекратить за примирением сторон. В 2023 году он получил 160 часов обязательных работ за жестокое обращение с животными.