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Общество «Прошу меня простить и понять». Полиция задержала мужчину, который пьяным позвонил на ЛАЭС и сообщил о минировании

«Прошу меня простить и понять». Полиция задержала мужчину, который пьяным позвонил на ЛАЭС и сообщил о минировании

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14 комментариев

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который сообщил о минировании Ленинградской атомной станции. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 10 декабря.

Источник:

Мужчина признается, что звонил в состоянии алкогольного опьянения. «Я в этом раскаиваюсь очень сильно, прошу меня простить и понять», — говорит он.

«Фонтанка» рассказывала, что 8 декабря в шестом часу утра мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что Ленинградскую атомную станцию якобы хотят взорвать. Территорию ЛАЭС оперативно проверили и ничего подозрительного не нашли. Удалось установить личность злоумышленника — им оказался ранее судимый 50-летний петербуржец с улицы Доблести. Тогда его доставили в отдел, оформили административный протокол, побеседовали и отпустили под обязательство о явке.

В 2022 году мужчина проходил по делу об угрозе убийством — его удалось прекратить за примирением сторон. В 2023 году он получил 160 часов обязательных работ за жестокое обращение с животными.

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Комментарии
14
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Угроза убийством, жестокость, алкоголизм, невменяемостьт - так себе бекграунд. Достоин отправиться в герои.
Сила в Правде!!
1 час
как можно заминировать аэс бред какой-то.
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