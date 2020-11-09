Немецко-американская вакцина от коронавируса заканчивает третий этап испытаний. Регистрация ожидается уже в ноябре
Американская фармацевтическая корпорация Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компании BioNTech S рассказали о высокой эффективности своей вакцины от COVID-19.
«В первом промежуточном анализе эффективности вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19», — сообщается 9 ноября на сайте Pfizer.
Новости об успешном испытании коронавирусной вакцины позитивно сказались на акциях концерна Pfizer. На немецкой бирже они выросли сразу на 14%.
Клинические испытания на третьем этапе будут продолжены для «достижения требуемого уровня безопасности». Уже в ноябре BioNTech S и Pfizer подадут разрешения на регистрацию в ЕС и США. Компании планируют, что в этом году произведут 50 миллионов доз, а уже в следующем — до 1,3 миллиарда.
Клиническое испытание на третьей фазе препарата началось 27 июля, и в них приняли участие 43 538 добровольцев.
В мире разрабатываются и другие препараты. Так, 11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». В ЕС перспективной считается разработка, которую готовит фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.