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09.11.2020 15:53
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Немецко-американская вакцина от коронавируса заканчивает третий этап испытаний. Регистрация ожидается уже в ноябре

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компании BioNTech S рассказали о высокой эффективности своей вакцины от COVID-19.

«В первом промежуточном анализе эффективности вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19», — сообщается 9 ноября на сайте Pfizer.

Новости об успешном испытании коронавирусной вакцины позитивно сказались на акциях концерна Pfizer. На немецкой бирже они выросли сразу на 14%.

Клинические испытания на третьем этапе будут продолжены для «достижения требуемого уровня безопасности». Уже в ноябре BioNTech S и Pfizer подадут разрешения на регистрацию в ЕС и США. Компании планируют, что в этом году произведут 50 миллионов доз, а уже в следующем — до 1,3 миллиарда.

Клиническое испытание на третьей фазе препарата началось 27 июля, и в них приняли участие 43 538 добровольцев.

В мире разрабатываются и другие препараты. Так, 11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». В ЕС перспективной считается разработка, которую готовит фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

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Комментарии (7)

Кельт
Поздравляю либералов - отличная новость, вы спасены. Вам не прийдется прививаться каким то непроверенным "Спутником". Пфайзер спешит на помощь!
Skazochny
Лохи, у нас уже всех привили пока они там телятся)
Skazochny
Лохи, у нас уже всех привили пока они там телятся)
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