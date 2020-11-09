The Times: Против критиков британской вакцины от коронавируса применят методы борьбы с запрещённым ИГИЛ. Британцы боятся российских мемов

Источник газеты уточнил, что агентство собирается использовать инструменты, которые применялись для борьбы с пропагандой запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Власти Великобритании считают, что противодействие дезинформации — это «все более приоритетная задача», так как «перспективы создания надежной вакцины от коронавируса становятся все ближе».

Ранее The Times писала, что за попыткой очернить разработку якобы может стоять Россия. «Россияне распространяют фейковые новости об оксфордской вакцине от коронавируса», — говорится в расследовании. Издание указывает, что в РФ уже появилась информация, что вакцина от AstraZeneca — это «обезьянья вакцина», так как в ее основе аденовирус шимпанзе. Россияне якобы хотят наводнить Интернет мемами для очернения препарата от AstraZeneca. The Times полагает, что высмеивание разработки должно вызвать недоверие к ней на Западе, а также у потенциальных покупателей российской «Спутник V». В Кремле опровергли эти обвинения и заверили, что наша страна выступает за международное сотрудничество в вопросе борьбы с пандемией.



Вакцина от AstraZeneca считается одной из самых перспективных в ЕС. Европейская комиссия уже собирается закупить 400 млн доз у британской фармацевтической компании. При этом ранее третья фаза испытаний препарата была прервана, так как один из добровольцев заболел.



11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V».

