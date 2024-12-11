На пожаре в Приморском районе пострадала женщина

В результате пожара в однокомнатной квартире в Приморском районе Петербурга пострадала женщина. Об этом сообщает оперативный штаб МЧС северной столицы.

Сообщение о возгорании поступило во вторник в 22:09. Пожар начался в доме на Стародеревенской улице. Его площадь оценили всего в 2 квадратных метра и справиться с огнем удалось быстро — он был полностью потушен уже в 22:36, но пострадавшей потребовалась госпитализация.

В борьбе с огнем участвовали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.