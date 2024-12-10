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Общество Внебрачного сына Жириновского не пустили на выставку в память об основателе ЛДПР

Внебрачного сына Жириновского не пустили на выставку в память об основателе ЛДПР

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8 комментариев

Внебрачного сына Жириновского Олега Эйдельштейна не пустили на выставку в память об об основателе ЛДПР, которая проходит в Москве на ВДНХ. Об этом 10 декабря сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление самого Эйдельштейна.

«Хотел прийти без всяких скандалов, посмотреть как обычный обыватель, что они делают в память о моем отце», рассказал изданию Эйдельштейн и пообещал, что после недопуска на экспозицию проведет пресс-конференцию, где расскажет, «что на самом деле происходило внутри партии последние 1,5 — 2 года».

В ЛДПР по запросу «Ведомостей» прокомментировали случившееся следующим образом:

«Есть список лиц, которым доступ на выставку ограничен. Это люди, опорочившие честь ЛДПР и Жириновского».

По словам представителя партии, «Жириновский жестко изобличал предателей и выгонял из партии. Сам ввел практику ограничений мероприятий для таких людей». Собеседник издания добавил, что у всех есть возможность организовывать мероприятия памяти Жириновского, «однако, мы этого не видим, есть только необходимость напомнить о себе через провокации».

В прошлом году Олег Эйдельштейн подал иск в суд о признании отцовства, чтобы реализовать свои наследственные права. В июне 2024 года Никулинский районный суд Москвы признал Эйдельштейна внебрачным сыном покойного Жириновского.

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Олег эйдельштейн Владимир Жириновский ЛДПР
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Комментарии
8
Сила в Правде!!
47 минут
а cлуцкий кем жирику был интересно.
VKuser279092
23 минуты
Илья Файзенберг и Евгений Катаев, когда придумали "детей Лейтенанта Шмидта" заглянули в будущее на 100 лет.
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