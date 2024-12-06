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Афиша Plus Музыку мегаполиса вывели в Лаборатории новых медиа Александринки

Музыку мегаполиса вывели в Лаборатории новых медиа Александринки

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1 комментарий

11 декабря Новая сцена Александринского театра превратится в портал в сумеречную зону Петербурга. Лаборатория новых медиа представит аудиовизуальный перформанс «Трудности перехода», балансирующий на грани технологического искусства и урбанистической поэзии.

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Автор перформанса аудиовизуальный художник Андре Свибович, словно алхимик XXI века, разбирает город на атомы, превращая его вибрации, шорохи и отблески в симфонию света и звука. Он ловит тот неуловимый миг наступления сумерек, когда закатное солнце встречается с электрическим светом. Это «зона турбулентности» между днем и ночью, природой и технологией.

Свибович использует изощренный арсенал техник: от 3D-сканирования городских ландшафтов до преобразования электромагнитных колебаний в музыку. Генеративная графика, звуковые ландшафты, реактивные системы — все это сплетается в пульсирующую, динамичную аудиовизуальную ткань, погружая зрителя в состояние синестезии и заставляя увидеть звук и услышать свет.

«Трудности перехода» позволяют глубоко прочувствовать, как мегаполис формирует наше восприятие, а технологии расширяют границы искусства, становясь его полноправным языком. Перед перформансом Андре Свибович откроет двери в свою творческую лабораторию и расскажет о принципах создания аудиовизуальных произведений. Он поделится секретами мастерства и покажет, куда движется это направление в современном искусстве.

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Комментарии
1
Гость
45 минут
Александринка, мариинка, петроградка, ленинка, что за жаргон московских извозчиков?
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