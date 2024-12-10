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Технологии Общество Пентагон сообщил об успешном перехвате баллистической ракеты средней дальности

Пентагон сообщил об успешном перехвате баллистической ракеты средней дальности

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17 комментариев

Американская система противоракетной обороны Aegis Guam впервые успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности, запущенную с воздуха. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба Агентства по противоракетной обороне Пентагона (MDA).

Противоракетный снаряд Standard Missile-3 Block IIA был запущен с корабля и уничтожил цель в районе побережья базы ВВС США Андерсон на острове Гуам в ходе учений, которые стали частью инициативы по разработке системы обороны острова — GDS.

Гуам расположен в западной части Тихого океана, почти в 3 тысячах километрах от Китая, и имеет статус «неприсоединенной территории» США.

Defense One ранее сообщал, что ВС США начали совершенствовать свои системы защиты от БПЛА из-за российского прогресса в этой области. The New York Times же писала, что США проводят учения, нацеленные на потенциальную войну с Китаем в будущем из-за ситуации вокруг Тайваня.

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Aegis Guam Пентагон Перехват ракеты Standard Missile-3 Block IIA Гуам США Учения
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Комментарии
17
AndrewBarsik
1 час
Подобное заявление Пентагона ничего кроме возмущения у патриота России вызвать не может. Вместо того, чтобы упасть на колени перед кустом орешника и просить о пощаде, циничные американцы между делом сквозь зубы процедили, что этот кустарник им не страшен.
Сила в Правде!!
1 час
нет шансов у путина но ему это уже не понять...
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