Пентагон сообщил об успешном перехвате баллистической ракеты средней дальности

Американская система противоракетной обороны Aegis Guam впервые успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности, запущенную с воздуха. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба Агентства по противоракетной обороне Пентагона (MDA).
Противоракетный снаряд Standard Missile-3 Block IIA был запущен с корабля и уничтожил цель в районе побережья базы ВВС США Андерсон на острове Гуам в ходе учений, которые стали частью инициативы по разработке системы обороны острова — GDS.
Гуам расположен в западной части Тихого океана, почти в 3 тысячах километрах от Китая, и имеет статус «неприсоединенной территории» США.
Defense One ранее сообщал, что ВС США начали совершенствовать свои системы защиты от БПЛА из-за российского прогресса в этой области. The New York Times же писала, что США проводят учения, нацеленные на потенциальную войну с Китаем в будущем из-за ситуации вокруг Тайваня.
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