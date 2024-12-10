В Петербурге водитель остался без тягача после нетрезвого вождения

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении Заурбека Гаджиева, признанного виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба ведомства.
В суде было установлено, что Гаджиев управлял тягачом «Renault Premium 420 DCI» в состоянии опьянения, пока его не остановили сотрудники ДПС на Петергофском шоссе.
Виновному было назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением на срок 2 года 6 месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
А тягач конфисковали и обратили в собственность государства.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.