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Общество Происшествия «Он достает пистолет и целится в меня». В отдел полиции доставили мужчину, напугавшего прохожих на Васильевском острове

«Он достает пистолет и целится в меня». В отдел полиции доставили мужчину, напугавшего прохожих на Васильевском острове

1 926
8 комментариев

Утром 10 декабря 50-летний петербуржец испугал прохожих на Васильевском острове: среди бела дня он направлял на людей предмет, похожий на пистолет. О происшествии рассказал «Фонтанке» один из очевидцев.

Владимир ехал за рулем автомобиля на пересечении 14-й и 15-й линии В. О. и остановился у зебры, когда один из пешеходов остановился на полпути и направил на него предмет, напоминающий пистолет. Мужчина был «маргинального вида» и «пошатывался», вспоминает Владимир.

— Он достает пистолет и целится в меня. Возможно, он что-то говорил, но я не слышал: окна были закрыты. И я уезжаю, — говорит он.

Владимир тут же позвонил в полицию и решил, не дожидаясь оперативников, проехать за подозрительным мужчиной. «Проследить: вдруг он что-то плохое сделает. Мало ли, вдруг он реально кого-нибудь собирается убить. Уже на 14-й линии он снова начал доставать „пистолет“, направлять его в воздух и просто вокруг — на прохожих. А это было утро — очень много людей», — рассказал Владимир. За «стрелком» он проследовал до Малого проспекта — уже туда подоспели сотрудники полиции и задержали мужчину.

«У него выпал пистолет — он оказался не огнестрельным. Вроде как страйкбольным, что ли», — говорит Владимир.

По информации «Фонтанки», задержанный — житель Васильевского острова. Он нигде не работает, ранее был судим за грабеж. Мужчину доставили в отдел полиции.

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Комментарии
8
Гость
1 час
Снова туземец со своими некультурными традициями, наверное искал где помолиться с утра. 🥱
Гость
1 час
ставки на шерсть и очередного брата одиозного лидера одной рэспублики?
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