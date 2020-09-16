«Биокад» подключится к выпуску первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Генеральный директор «Биокада» Дмитрий Морозов заявил о том, что его компания достигла договоренности с Минздравом о том, чтобы начать производство первой российской вакцины от коронавируса — «Спутник V».
«Подключаемся к работе по этой вакцине с целью увеличения объемов выпуска, задействуем наши производственные мощности, которыми мы обладаем с большим запасом. Буквально завтра я буду встречаться с [директором НИЦ
Напомним, что одновременно «Биокад» ведет несколько разработок других видов вакцины от COVID-19. Одна из них — с НИИ «Вектор», которая также уже «готова к масштабированию».
Разработка «Вектора» «ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина. Первая — Sputnik V от НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — уже выпущена в гражданский оборот. Она зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство параллельно с финальным этапом проверок, который продлится до 2023 года. Из возможных побочных эффектов отмечены увеличение лимфоузлов, диспепсия, снижение аппетита, повышение температуры, головная боль, тошнота и аллергическая реакция.