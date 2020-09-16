FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +11
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
16.09.2020 19:25
0
Печать

«Биокад» подключится к выпуску первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Генеральный директор «Биокада» Дмитрий Морозов заявил о том, что его компания достигла договоренности с Минздравом о том, чтобы начать производство первой российской вакцины от коронавируса — «Спутник V».

«Подключаемся к работе по этой вакцине с целью увеличения объемов выпуска, задействуем наши производственные мощности, которыми мы обладаем с большим запасом. Буквально завтра я буду встречаться с [директором НИЦ им. Гамалеи] академиком [Александром] Гинцбургом, обсуждать некоторые особенности и [решать], как мы можем помочь как компания увеличению доступности данного типа вакцины», — рассказал он 16 сентября в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что одновременно «Биокад» ведет несколько разработок других видов вакцины от COVID-19. Одна из них — с НИИ «Вектор», которая также уже «готова к масштабированию».

Разработка «Вектора» «ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина. Первая — Sputnik V от НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — уже выпущена в гражданский оборот. Она зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство параллельно с финальным этапом проверок, который продлится до 2023 года. Из возможных побочных эффектов отмечены увеличение лимфоузлов, диспепсия, снижение аппетита, повышение температуры, головная боль, тошнота и аллергическая реакция.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний