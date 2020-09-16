«Биокад» подключится к выпуску первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Генеральный директор «Биокада» Дмитрий Морозов заявил о том, что его компания достигла договоренности с Минздравом о том, чтобы начать производство первой российской вакцины от коронавируса — «Спутник V».



«Подключаемся к работе по этой вакцине с целью увеличения объемов выпуска, задействуем наши производственные мощности, которыми мы обладаем с большим запасом. Буквально завтра я буду встречаться с [директором НИЦ им. Гамалеи ] академиком [Александром] Гинцбургом, обсуждать некоторые особенности и [решать], как мы можем помочь как компания увеличению доступности данного типа вакцины», — рассказал он 16 сентября в эфире канала «Санкт-Петербург».