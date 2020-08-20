Увеличение лимфоузлов и гриппоподобный синдром. Названы побочные эффекты российской вакцины от COVID-19

«Чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции», — говорится в документе.

Повышение температуры, головная боль, тошнота и аллергическая реакция могут возникнуть после введения российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Центра Гамалеи 20 августа.

Также препарат может вызывать увеличение региональных лимфоузлов, диспепсию, снижение аппетита.

Прививку от коронавируса пациентам, которые перенесли острые инфекционные и неинфекционные заболевания, можно будет делать через две-четыре недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Sputnik V зарегистрировали в России 11 августа, об этом сообщил президент России Владимир Путин. Разработчик, Центр Гамалеи, признал, что эпидемиологическая эффективность препарата не изучалась.

К презентации российской вакцины международное сообщество отнеслось прохладно. Эксперты указывали на явную недостаточность исследований, в которых участвовали всего 38 человек, ВОЗ заявила о нехватке информации о Sputnik V, Евросоюз предпочел разработку Оксфордского университета и компании AstraZeneca.