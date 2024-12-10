Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

3 м/c,

зап.

 765мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Сергей Рябков: Башар Асад в России и в безопасности

Сергей Рябков: Башар Асад в России и в безопасности

447
4 комментария

Бывший президент Сирии Башар Асад находится в России и ему ничто не угрожает. Об этом рассказал 10 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков NBC News.

«Он находится под защитой, и это показывает, что Россия действует так, как требуется в такой чрезвычайной ситуации», заявил Рябков, став, по сути, первым российским официальным лицом, подтвердившим присутствие Асада в стране. Ранее сообщение об этом лишь появлялось в телеграм-канале российского дипломатического ведомства.

«Я понятия не имею, что с ним сейчас происходит», отметил заместитель министра иностранных дел, добавив, что «было бы крайне неправильно» с его стороны рассказывать о том, «что произошло и как это разрешилось».

Рябков сказал, что Россия продолжит поддерживать сирийского лидера и тот находится в безопасности.

«Россия не является участником конвенции, учредившей Международный уголовный суд», также сказал Рябков, отвечая на вопрос, выдаст ли Кремль Асада для суда.

Асада «обвиняла та же группа стран и правительств, которые постоянно пресекают попытки жить по-своему, как это было в Ираке, Ливии и многих других странах», сказал Рябков, добавив, что «удивительно, но также очень показательно», что США «выстраивают свою реакцию и ответ» в зависимости от того, кого суд преследует.

Кто бы в итоге ни оказался у власти в Сирии, будь то военизированная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, возглавлявшая повстанческие силы, штурмовавшие Сирию, или кто-то другой, заявил Рябков, Россия «твердо и решительно» убеждена, что Сирия «должна быть суверенной, единой и целостной».

«Надеюсь, у нас не возникнет там ситуации, которая будет означать отделение частей Сирии друг от друга», — добавил он.

* — признана в России террористической и запрещена

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Сергей Рябков Сирия Башар Асад
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
alexadmin
9 минут
Он золотой запас-то вывез или еще один за мой счет будет трапезничать?
Гость
6 минут
А в какой безопасности считал себя Пиночет в Лондоне...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
Новости компаний
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Новости компаний
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
ТОП 5
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12