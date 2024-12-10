Сергей Рябков: Башар Асад в России и в безопасности

Бывший президент Сирии Башар Асад находится в России и ему ничто не угрожает. Об этом рассказал 10 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков NBC News.
«Он находится под защитой, и это показывает, что Россия действует так, как требуется в такой чрезвычайной ситуации», заявил Рябков, став, по сути, первым российским официальным лицом, подтвердившим присутствие Асада в стране. Ранее сообщение об этом лишь появлялось в телеграм-канале российского дипломатического ведомства.
«Я понятия не имею, что с ним сейчас происходит», отметил заместитель министра иностранных дел, добавив, что «было бы крайне неправильно» с его стороны рассказывать о том, «что произошло и как это разрешилось».
Рябков сказал, что Россия продолжит поддерживать сирийского лидера и тот находится в безопасности.
«Россия не является участником конвенции, учредившей Международный уголовный суд», также сказал Рябков, отвечая на вопрос, выдаст ли Кремль Асада для суда.
Асада «обвиняла та же группа стран и правительств, которые постоянно пресекают попытки жить по-своему, как это было в Ираке, Ливии и многих других странах», сказал Рябков, добавив, что «удивительно, но также очень показательно», что США «выстраивают свою реакцию и ответ» в зависимости от того, кого суд преследует.
Кто бы в итоге ни оказался у власти в Сирии, будь то военизированная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, возглавлявшая повстанческие силы, штурмовавшие Сирию, или кто-то другой, заявил Рябков, Россия «твердо и решительно» убеждена, что Сирия «должна быть суверенной, единой и целостной».
«Надеюсь, у нас не возникнет там ситуации, которая будет означать отделение частей Сирии друг от друга», — добавил он.
* — признана в России террористической и запрещена
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