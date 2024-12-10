Сергей Рябков: Башар Асад в России и в безопасности

Бывший президент Сирии Башар Асад находится в России и ему ничто не угрожает. Об этом рассказал 10 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков NBC News.

«Он находится под защитой, и это показывает, что Россия действует так, как требуется в такой чрезвычайной ситуации», заявил Рябков, став, по сути, первым российским официальным лицом, подтвердившим присутствие Асада в стране. Ранее сообщение об этом лишь появлялось в телеграм-канале российского дипломатического ведомства.