В Москве приговорили к пяти годам лишения свободы учредителя хостела, где во время пожара погибли восемь человек

56-летнего Рауфа Миронова, учредителя московского хостела на Алма-Атинской улице, где в результате пожара летом 2022 года погибли восемь человек, приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом 10 декабря сообщила столичная прокуратура. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Разбирательство шло больше года. MSK1 рассказывает, что дело завели на Миронова и его дочь Элеонору Миронову, работавшую гендиректором хостела. В июне этого года уже отправили в тюрьму бывшего сотрудника МЧС — суд постановил, что он необоснованно дал управлению хостела слишком много времени на устранение нарушений, а на часть из них и вовсе закрыл глаза.