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Общество В Москве приговорили к пяти годам лишения свободы учредителя хостела, где во время пожара погибли восемь человек

В Москве приговорили к пяти годам лишения свободы учредителя хостела, где во время пожара погибли восемь человек

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56-летнего Рауфа Миронова, учредителя московского хостела на Алма-Атинской улице, где в результате пожара летом 2022 года погибли восемь человек, приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом 10 декабря сообщила столичная прокуратура. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Разбирательство шло больше года. MSK1 рассказывает, что дело завели на Миронова и его дочь Элеонору Миронову, работавшую гендиректором хостела. В июне этого года уже отправили в тюрьму бывшего сотрудника МЧС — суд постановил, что он необоснованно дал управлению хостела слишком много времени на устранение нарушений, а на часть из них и вовсе закрыл глаза.

Следователи установили, что Рауф Миронов сдавал места в хостеле на первом этаже дома, где были нарушены системы противопожарной защиты. О нарушениях знали и владельцы хостела, и даже инспектор .

Летом 2022 года пожар начался на Алма-Атинской улице, 7 незадолго до полуночи. Огонь охватил 100 кв. м. Потушили его в 00:47. Погибли восемь человек, одного удалось спасти, еще 200 были эвакуированы. Чтобы спастись, постояльцам хостела пришлось выдергивать решетки с окон с помощью автомобильных тросов, пишет издание. По словам очевидцев, один из выходов был охвачен огнем, а второй закрыт.

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