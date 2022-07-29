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    «Люди выли и стонали». Пострадавших при пожаре в хостеле в Москве стало больше, среди погибших — россияне

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    Выросло число пострадавших в результате пожара в хостеле в Москве. Также появилась новая информация о погибших, не все они — иностранцы.

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    «По уточненным данным, число пострадавших при пожаре возросло до восьми человек», — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

    По его словам, первых пострадавших доставили в институт Склифосовского. ГСУ СК, напомним, сообщало о четверых пострадавших.

    Следком

    Среди восьмерых погибших трое оказались гражданами России.

    «Предварительно, среди погибших — три россиянина, остальные — из стран Средней Азии», — отметил собеседник агентства.

    Прокуратура Москвы

    По данным московской прокуратуры, владелец сгоревшего хостела ранее привлекался к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

    Пожар, как уже писала «Фонтанка», начался на Алма-Атинской улице, дом 7, корпус 2, на первом этаже, где находится хостел, незадолго до полуночи. Огонь охватил 100 кв. м. Потушили его в 00:47. Погибли восемь человек, одного удалось спасти, 200 были эвакуированы.

    Прокуратура Москвы

    «Пожар длился минут 10. Пожарные какое-то время не могли попасть внутрь, обходили дом. Из хостела были слышны женские крики», — поделилась с MSK1.RU местная жительница Татьяна.

    Корреспондент издания заметил у подъезда несколько человек с грустными лицами. «Здесь жили наши ребята», — рассказал один. «Одного из рабочих из моей бригады мы потеряли», — добавил другой — бригадир. Их строители, по его словам, работают на стройках по всей Москве.

    Чтобы спастись, постояльцам хостела пришлось выдергивать решетки с окон с помощью автомобильных тросов, пишет издание. По словам очевидцев, один из выходов был охвачен огнем, а второй закрыт.

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    «Пожар произошел на первом этаже, там на окнах стоят решетки, их ломали, когда всё началось, — рассказали эвакуированные постояльцы хостела. — Люди выли и стонали».

    Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ. Председатель СК России запросил оперативный доклад о ходе его расследования.

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    Комментарии 3

    ӦВВӦ29 Июл 2022 в 11:18
    Страшная смерть(
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