«Люди выли и стонали». Пострадавших при пожаре в хостеле в Москве стало больше, среди погибших — россияне

Выросло число пострадавших в результате пожара в хостеле в Москве. Также появилась новая информация о погибших, не все они — иностранцы.

По его словам, первых пострадавших доставили в институт Склифосовского. ГСУ СК, напомним, сообщало о четверых пострадавших.

Пожар, как уже писала «Фонтанка» , начался на Алма-Атинской улице, дом 7, корпус 2, на первом этаже, где находится хостел, незадолго до полуночи. Огонь охватил 100 кв. м. Потушили его в 00:47. Погибли восемь человек, одного удалось спасти, 200 были эвакуированы.

По данным московской прокуратуры, владелец сгоревшего хостела ранее привлекался к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

«Пожар длился минут 10. Пожарные какое-то время не могли попасть внутрь, обходили дом. Из хостела были слышны женские крики», — поделилась с MSK1.RU местная жительница Татьяна.



Корреспондент издания заметил у подъезда несколько человек с грустными лицами. «Здесь жили наши ребята», — рассказал один. «Одного из рабочих из моей бригады мы потеряли», — добавил другой — бригадир. Их строители, по его словам, работают на стройках по всей Москве.



Чтобы спастись, постояльцам хостела пришлось выдергивать решетки с окон с помощью автомобильных тросов, пишет издание. По словам очевидцев, один из выходов был охвачен огнем, а второй закрыт.

