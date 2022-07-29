«Кого успели – спасли». При пожаре в хостеле на юге Москвы заживо сгорели 8 человек

Серьезный пожар тушили на юге Москвы. Погибли восемь человек. Об этом сообщает msk1.ru.
По предварительной информации, пожар возник в доме 7 корпус 2 по Алма-Атинской улице в столице. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
«Там было много жильцов, кого успели – эвакуировали», – цитирует ТАСС слова собеседника в экстренных службах.
Согласно информации из открытых источников, по данному адресу располагается хостел. По данным СМИ, речь идет об общежитии. Предварительно, погибли восемь человек.
«Возгорание началось на первом этаже, где сдавались в аренду комнаты. В настоящее время пожар локализован», – пишет ТАСС.