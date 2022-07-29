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    «Кого успели – спасли». При пожаре в хостеле на юге Москвы заживо сгорели 8 человек

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    Серьезный пожар тушили на юге Москвы. Погибли восемь человек. Об этом сообщает msk1.ru.

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    По предварительной информации, пожар возник в доме 7 корпус 2 по Алма-Атинской улице в столице. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

    «Там было много жильцов, кого успели – эвакуировали», – цитирует ТАСС слова собеседника в экстренных службах.

    Согласно информации из открытых источников, по данному адресу располагается хостел. По данным СМИ, речь идет об общежитии. Предварительно, погибли восемь человек.

    «Возгорание началось на первом этаже, где сдавались в аренду комнаты. В настоящее время пожар локализован», – пишет ТАСС.

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