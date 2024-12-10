МИД РФ: Кремль «определенно будет готов рассмотреть» еще один обмен заключенными с США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков не исключил возможность еще одного обмена заключенными с США. По его словам, Кремль «определенно будет готов рассмотреть» еще один обмен, аналогичный тому, который состоялся в августе. Слова замглавы МИД РФ прозвучали 10 декабря в интервью NBC News.

Отметив, что он «не хотел ничего предвосхищать», Рябков заявил, что такие сделки помогают улучшить отношения между Россией и США, добавив, что новая сделка станет «здоровым шагом вперед, особенно в начале работы следующей администрации».

Подобные сделки, по его словам, требовали «многоэтапного или многошагового подхода с обеих сторон», включая в некоторых случаях помилование отбывающих наказание. В сделке, заключенной при посредничестве Турции, участвовали еще несколько стран, в том числе Германия и Словения.

1 августа прошел масштабный обмен заключенными между Россией и западными странами. Россия передала Германии и США их граждан, а также российских заключенных. Взамен страны Запада передали России восьмерых осужденных граждан РФ.