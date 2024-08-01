Кого передали России во время масштабного обмена заключёнными

В Россию в рамках обмена вернули восемь граждан РФ, не считая детей, которым вменяли убийство, шпионаж, кибермошенничество и обход санкций. Их фамилии 1 августа называет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, освобождены Вадим Красиков, Артём и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв.

Красиков получил пожизненное за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Супруги Дульцевы были задержаны в Словении в 2022 году, 31 июля этого года их признали виновными в шпионаже. Рубцова задержали в Польше, сочтя агентом ГРУ и заподозрив в шпионаже в пользу России. Вадима Конащёнка обвинили в незаконной закупке электроники для ВПК России. Микушину вменяли незаконную разведку и сбор данных в пользу российских властей. Романа Селезнёва приговорили за киберпреступления и мошенничество.