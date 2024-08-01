Международный обмен заключенными. Что известно о предполагаемых участниках сделки

Фото: скриншот youtube.com/tgrthaber Поделиться Поделиться





Международные СМИ сообщают о самом большом в истории обмене заключенными, который сегодня проходит между Россией, Белоруссией и странами Запада. В качестве места, где проходит обмен, называют Анкару. Cами слухи о масштабном обмене заключенными между Россией и США появились еще два дня назад. Так, агентство Reuters отметило, что некоторых осужденных по резонансным делам в России вывезли из СИЗО и колоний. Кроме того, в телеграм-каналах отмечали, что из российских регионов, в которых содержались заключенные по политическим, террористическим и шпионским делам, за последние дни якобы вылетело несколько рейсов президентского спецотряда. Что касается заключенных с западной стороны, то данные о некоторых из них пропали из тюремной базы США.

Словенский телеканал N1 анонсировал обмен, подчеркнув, что сама сделка может состояться 31 июля или 1 августа. Предполагалось, что в ней будут участвовать Россия, США, Германия и Белоруссия.

Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался комментировать подготовку к обмену. Представители США на эту тему ничего не заявляли. Впрочем, еще в марте этого года Владимир Путин поделился тем, что ему предлагали обменять Алексея Навального на некоторых людей, находящихся в местах лишения свободы в западных странах.



На фоне предположений о готовящемся крупном международном обмене «Фонтанка» решила разобраться в том, кто из заключенных может участвует в этом процессе. Список не полный, однако именно эти фамилии чаще всего фигурируют в сообщениях СМИ и телеграм-каналов.

Кого называют с российской и белорусской стороны?

1. Илья Яшин*. 9 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главу муниципального округа «Красносельский» в Москве к 8,5 года лишения свободы по части 2 статьи 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Причиной для возбуждения дела стали высказывания о событиях в Буче во время прямого эфира на YouTube-канале. Известно, что накануне адвокату Яшина Татьяне Соломиной сообщили, об отправке ее подзащитного из колонии Смоленской области в неизвестном направлении.



2. Владимир Кара-Мурза*. В апреле 2023 года журналиста и политика приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Мосгорсуд признал его виновным по делу о госизмене, а также об участии в деятельности нежелательной организации. 31 июля стало известно, что его, возможно, этапировали из исправительной колонии № 16 в Омске в неизвестном направлении. Как предполагает Reuters, это может быть признаком приближающегося международного обмена. Тем не менее адвокат публициста опроверг сведения иностранного агентства об этапировании Кара-Мурзы, уточнив, что тот, по его информации, находился в Омской областной больнице № 11 ФСИН, а ИК-16 на территории Омской области вообще не существует. Однако самого защитника, по его словам, второй день не пускают к Кара-Мурзе. В четверг, 1 августа, анонимный европейский источник сообщил Bloomberg о том, что Россия передаст США политика во время обмена заключенными.

3. Саша Скочиленко. В ноябре 2023 года суд в Петербурге приговорил художницу к семи годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Девушка заменяла ценники в магазине на стикеры о Мариуполе и событиях на Украине. До 29 июля Саша находилась в петербургском женском СИЗО-5 «Арсеналка», но после она пропала из места своего заключения. Близкие Скочиленко получили информацию о том, что ее этапировали в Москву. Тем не менее столичные изоляторы сообщили о том, что Саша Скочиленко к ним не поступала. При этом в воскресенье, 28 июля, Ту-214 совершил рейс из Санкт-Петербурга в Москву, а также из Санкт-Петербурга вылетели два самолета Ил-96. Предположительно, художница могла находиться на одном из бортов.



4. Лилия Чанышева**. В июне 2023 года главу «штаба Навального»*** в Уфе признали виновной сразу по трем уголовным статьям: призывы к экстремизму, организация деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и создание организации, нарушающей права граждан. Как итог — активистку приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима. Отмечается, что Лилию Чанышеву увезли из исправительной колонии № 28 в Березниках Пермского края.

5. Ксения Фадеева**. В конце декабря 2023 года суд приговорил экс-главу томского «штаба Навального»*** к девяти годам заключения в колонии общего режима по делу об экстремизме. По версии правоохранителей, Фадеева призывала томичей выходить на несанкционированные акции зимой и весной 2021 года, в частности побуждая граждан к противоправным действиям. Сообщается, что девушка пропала из новосибирской исправительной колонии № 9. При этом известно, что в среду, 31 июля, спецборт Ту-154 вылетел из Новосибирска.



6. Кевин Лик. В декабре 2023 года 19-летнего жителя Майкопа приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о госизмене. 30 июля мать Кевина узнала о том, что ее сын пропал из колонии в Архангельской области, когда пыталась передать ему продукты.

7. Олег Орлов*. В конце февраля 2024 года правозащитник получил 2,5 года реального лишения свободы по делу о повторной дискредитации армии. Олега Орлова арестовали в зале суда, на заседании которого присутствовало множество дипломатов, в том числе послы США, Чехии и Новой Зеландии. 29 июля сообщалось, что 70-летний правозащитник пропал из СИЗО в Сызрани в Самарской области.

8. Даниил Кринари. Весной этого года петербургского активиста осудили по делу о сотрудничестве с Украиной. Мужчине дали 5 лет лишения свободы. Позже его этапировали из СИЗО-7 «Капотня» в неизвестном направлении. Предполагается, что Кринари также может участвовать в обмене заключенными. Тем не менее жена мужчины это опровергает: «Друзья, не ведитесь, пожалуйста, на провокации. Даниила Кринари должны были отправить на этап месяц назад. И он не имеет никакого отношение к обмену».



9. Мария Пономаренко. 15 февраля 2023 года журналистку RusNews признали виновной по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. Суд в Барнауле приговорил 44-летнюю женщину к шести годам лишения свободы. Известно, что 26 июля Марию Пономаренко не доставили в суд по уголовному делу о «нападении» на сотрудников колонии. С тех пор связаться с журналисткой не удавалось. При этом ряд СМИ сообщали, что во вторник, 30 июля, Ан-148 совершил перелет из Барнаула в Москву.

UPD: Накануне в группе поддержки Марии Пономаренко появился пост, в котором выражалось сомнение относительно ее участия в обмене и была информация, что она все же в СИЗО-1 Барнаула. 10. Пол Уилан. В Москве 28 декабря 2018 года гражданина США задержали за шпионаж. По данным ФСБ, мужчина «проводил шпионскую акцию». В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима. В настоящее время защита Пола Уилана не знает о его местонахождении. По словам европейского источника, гражданин США может вернуться домой в рамках международного обмена заключенными.

11. Эван Гершкович. Весной 2023 года журналиста The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге. Позже Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по делу о шпионаже «в интересах американского правительства». Ему вменяется сбор секретной информации о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Американца приговорили к 16 годам колонии Предполагается, что он тоже может участвовать в международном обмене заключенными. Ранее Байден заявлял о том, что США «настаивают на освобождении Эвана и будут продолжать это делать». 12. Рико Кригер. Гражданин ФРГ находится в Минске под стражей с 13 октября 2023 года. Суд признал фигуранта виновным по шести тяжким статьям УК. 31-летнего мужчину обвинили в том числе в подготовке теракта. Как итог — приговорили к расстрелу. Тем не менее накануне, 30 июля, стало известно о том, что Александр Лукашенко помиловал Кригера. Теперь мужчину ожидает пожизненное заключение, либо гражданина Германии могут обменять от Белоруссии.



13. Алсу Курмашева. В Татарстане в конце июля 2024 года редактора радиостанции «Радио Свобода»* (признана в РФ иноагентом) приговорили к 6,5 года колонии общего режима по делу о «военных фейках» (ст. 207.3 УК). В четверг, 1 августа, американская телекомпания CBS сообщила о том, что Алсу Курмашева фигурирует в списке на обмен заключенными между Россией и США. Известно, что у журналистки есть американское гражданство. 14. Андрей Пивоваров. В мае 2021 года петербургского оппозиционера, который намеревался участвовать в депутатских выборах, сняли с самолета в аэропорту Пулково. Вскоре его этапировали в Краснодарский край и поместили в СИЗО. Спустя год Пивоварова признали виновным по делу о руководстве нежелательной организацией. В его основе 34 поста политика в Facebook**** (соцсеть запрещена в РФ). В них вычитали подтверждение того, что оппозиционер рекламировал, рекрутировал и собирал пожертвования в поддержку «Открытой России» (одноименная британская организация объявлена нежелательной в РФ). Суд назначил Пивоварову 4 года в колонии общего режима.

15. Дитер Воронин. В марте 2023 года Мосгорсуд признал виновным гражданина Германии в госизмене, назначив 13 лет и три месяца колонии строгого режима. Его обвинили в «шпионаже» в пользу немецкой разведывательной службы (BND). 16. Патрик Шёбель. В начале 2024 года гражданина Германии задержали в Пулково. Причиной стали шесть мармеладок, в составе которых эксперты обнаружили марихуану. На суде 16 апреля Шёбель заявил, что в его стране такие конфеты продаются легально, он не знал об их запрете в России и купил мишек год назад для употребления перед дальними перелетами. На следующий день мужчину отправили в СИЗО. Гражданина Германии обвинили в контрабанде наркотических веществ (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ), а также назначили ещё одно судебное заседание, которое должно было состояться в мае. 17. Герман Мойжес. Петербургского велоактивиста задержали в мае этого года. Юристу и управляющему партнеру в группе компаний «Аверс Германия» Герману Мойжесу предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). После этого он находился в СИЗО «Лефортово», суд продлевал срок ареста.

18. Вадим Останин. Соратника Навального задержали в Бийске в конце 2021 года. Спустя год суд назначил мужчине меру пресечения в виде содержания в СИЗО, затем арест продлевали. В 2023 году экс-главу местного штаба Алексея Навального Вадима Останина (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) приговорили к девяти годам колонии общего режима. Россиянина признали виновным по статьям об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). Кого с западной стороны?

1. Александр Винник. Мужчина отбывает в США наказание за участие в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Винник провел за решеткой уже шесть лет. Утром в среду, 31 июля, поиск Александра в тюремной базы данных США не принес результатов. При этом защитник россиянина отказался комментировать слухи о потенциальном обмене заключенными, «пока он не случится». По словам адвоката, он не может раскрыть информацию о нахождении своего подзащитного.



2. Владислав Клюшин. Россиянина арестовали в марте 2021 года в Швейцарии по запросу США. Мужчину экстрадировали в Америку, а в феврале 2023 года суд присяжных признал Клюшина виновным в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Сообщается, что Владислава также не удается найти в электронной базе пенитенциарного ведомства.

3. Роман Селезнев. Сына депутата Госдумы от ЛДПР Селезнева задержали американские спецслужбы в 2014 году на Мальдивах. Позже Романа приговорили к 14 и 27 годам за киберпреступления и мошенничество — в том числе кража данных кредитных карт и организация онлайн-махинаций, которая привела к убыткам в размере 170 миллионов долларов. Известно, что сведения о мужчине пропали в тюремной базе США. Защитник россиянина, в свою очередь, пытается связаться с руководством тюрьмы, чтобы узнать местонахождение Селезнева.



4. Артём и Анна Дульцевы. В Словении в конце 2022 года задержали супружескую пару из Аргентины, которую власти считают глубоко законспирированными сотрудниками службы внешней разведки РФ. 31 июля 2024 года Дульцевым огласили приговор. Супругов признали виновными в шпионаже и назначили каждому из них один год и семь месяцев заключения. При этом отмечается, что супруги уже отбыли этот срок за время следствия и суда. В связи с этим Артёма и Анну должны освободить. Словенское агентство печати сообщает, что осуждённые за шпионаж россияне могут быть частью обмена заключенными с Россией.

5. Вадим Конощенок. В конце 2022 года прокуратура США сообщила о задержании 6 декабря в Эстонии россиянина. Вадима Конощенка обвинили в незаконной закупке электроники для ВПК России, за что ему грозит до 30 лет лишения свободы. При этом американские власти называют мужчину сотрудником российских спецслужб. Данные о Конощенко в база США также пропали.



6. Максим Марченко. В сентябре 2023 года россиянина арестовали американские власти и обвинили в незаконной закупке микроэлектроники двойного и военного назначения для российских покупателей в обход санкционного режима. Мужчина свою вину признал. Известно, что сведения о нем также пропали из американской тюремной базы.

7. Вадим Красиков. В декабре 2021 году россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Отмечается, что мужчина якобы выполнял «государственный приказ на убийство на немецкой земле». В этом году Владимир Путин, говоря об обмене заключенными, упомянул человека, который из патриотических чувств «ликвидировал бандита в одной из европейских столиц» (Хангошвили участвовал в боевых действиях на стороне чеченских боевиков в 2000–2004 годах). При этом президент России не назвал имени, но допускал возможность его обмена на Эвана Гершковича. Предполагалось, что речь шла о Красикове.



8. Владимир Дунаев. В начале 2024 года американский суд приговорил россиянина к 5 годам и 4 месяцам заключения. Его обвинили по делу о кибермошенничестве. По данным следственных органов США, Дунаев был причастен к созданию и распространению вредоносной программы Trickbot. Прокуратура штата Огайо утверждала, что действия гражданина РФ повлекли за собой значительный ущерб и финансовые потери для США. Предполагается, что Владимир также может участвовать в сделке между Россией, Германией, США и Белоруссией. 9. Павел Рубцов. В феврале 2022 года в Польше на польско-украинской границе задержали якобы агента ГРУ Павла Рубцова по подозрению в шпионаже в пользу России. Утверждалось, что мужчина представлялся испанским журналистом Пабло Гонсалесом, используя свой статус для сбора информации для российских спецслужб — в том числе о российских оппозиционерах и участниках летней школы журналистики в Украине и США. Предполагается, что мужчину передадут России в рамках обмена заключенными.



10. Михаил Микушин. В мае 2022 года суд в Норвегии обвинил сотрудника Арктического университета Тромсё в шпионаже. Микушин якобы скрывался под именем бразильца Жосе Ассиса Джиаммариа.



* Признаны иностранными агентами.

**Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

***Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

****Запрещена на территории России