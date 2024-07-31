Reuters: Владимира Кара-Мурзу* этапируют из колонии в Омске. Куда именно — неизвестно

Российского политика и публициста Владимира Кара-Мурзу, осужденного на 25 лет по делу о госизмене и дискредитации армии, этапируют из колонии в Омске в неизвестном направлении. Об этом 31 июля пишет Reuters.

Издание ссылается на ФСИН, сообщившую, что Кара-Мурзу переводят из исправительной колонии ИК-16 в Омске в другое место. Но куда именно — не уточняется. Также Reuters приводит слова правозащитников, согласно которым это якобы может быть признаком того, что обмен заключенными с Западом может быть близок. Адвокат политика, впрочем, опроверг сведения Reuters об этапировании Кара-Мурзы, уточнив, что тот, по его информации, находился в Омской областной больнице № 11 ФСИН, а ИК-16 на территории Омской области вообще не существует. Однако самого защитника, по его словам, второй день не пускают к Кара-Мурзе.

Ранее сегодня пропала связь с еще одним заключенным: защита американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, заявила, что не знает о его местонахождении. К моменту публикации материала поступила также информация об «исчезновении» журналистки Марии Пономаренко, приговоренной к шести годам колонии по делу о распространении фейков про действия ВС РФ. 26 июня журналистку не доставили в суд, и с тех пор связаться с ней не удается. Это уже не первый случай за последние дни, когда пропадает связь с заключенными: в неизвестном направлении из разных колоний этапировали несколько человек, адвокаты некоторых заключенных сообщают, что не могут связаться с ними.



В Кремле отказались комментировать подготовку к возможному обмену пропавших осужденных, хотя слухи об этом начали активно распространяться в СМИ.

Про исчезновение журналисты задали вопрос и члену Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Еве Меркачевой. Она ответила представителям СМИ в своем телеграм-канале, написав: «Не имею никакой информации, и ее никто не предоставит по запросу. <...> Может ли это быть групповой обмен? Все может быть. <...> В любом случае скоро все узнаем, уверена».



Байден назвал освобождение Эвана Гершковича и Пола Уилана своим самым важным приоритетом.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера.



Кара-Мурза был приговорён к 25 годам колонии строгого режима в апреле 2023 года. Мосгорсуд признал его виновным по делу о госизмене (статья 275 УК РФ), публичном распространении ложной информации о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) и об участии в деятельности нежелательной организации (часть 1 статьи 284.1 УК РФ). Его этапировали в исправительную колонию в Омске.

