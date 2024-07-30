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    Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера

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    Решение помиловать приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 30 июля сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

    Напомним, Рико Кригер находится в Минске под стражей с 13 октября 2023 года. Суд признал фигуранта виновным по шести тяжким статям УК. 31-летнего мужчину обвинили в том числе в подготовке теракта. Его приговорили к расстрелу.

    30 июля стало известно, что гражданин ФРГ обратился к президенту Белоруссии с прошением о помиловании.

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