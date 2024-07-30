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    Приговоренный к смертной казни гражданин ФРГ попросил Лукашенко о помиловании

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    Приговоренный к смертной казни в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер обратился к Лукашенко с прошением о помиловании. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

    Отмечается, что Александр Лукашенко предложил людям, погруженным в процесс, обсудить детали дела гражданина ФРГ, а также высказать свои точки зрения.

    «[Хочу] услышать ваше мнение. Вы — люди, непосредственно причастные к рассмотрению этого дела: и следователь наш, и адвокат, который, я так понимаю, защищал Рико Кригера в суде, и человек, который первым мне доложил о том, что у нас совершено соответствующее диверсионное действие, которое, к счастью, не привело к гибели людей», — пояснил президент Белоруссии.

    Как отмечает Александр Лукашенко, ему необходимо, чтобы его проинформировали для дальнейшего принятия решения по делу Кригера, ведь «последнее слово всегда за президентом».

    Адвокат Рико Кригера, в свою очередь, рассчитывает на «акт гуманизма, который примет глава государства».

    Напомним, Рико Кригер находится в Минске под стражей с 13 октября 2023 года. Суд признал фигуранта виновным по шести тяжким статям УК. 31-летнего мужчину обвинили в том числе в подготовке теракта. Его приговорили к расстрелу. 22 июля стало известно, что гражданин Германии не обжаловал приговор, и решение суда вступило в силу.

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