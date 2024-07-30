Приговоренный к смертной казни гражданин ФРГ попросил Лукашенко о помиловании

Приговоренный к смертной казни в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер обратился к Лукашенко с прошением о помиловании. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Александр Лукашенко предложил людям, погруженным в процесс, обсудить детали дела гражданина ФРГ, а также высказать свои точки зрения.

«[Хочу] услышать ваше мнение. Вы — люди, непосредственно причастные к рассмотрению этого дела: и следователь наш, и адвокат, который, я так понимаю, защищал Рико Кригера в суде, и человек, который первым мне доложил о том, что у нас совершено соответствующее диверсионное действие, которое, к счастью, не привело к гибели людей», — пояснил президент Белоруссии.