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    Гражданин Германии не обжаловал приговор о смертной казни в Белоруссии

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    Приговоренный к смертной казни в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер не обжаловал решение суда. Как итог — приговор вступил в силу. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает «СБ.Беларусь сегодня».

    Гражданин ФРГ находится в Минске под стражей с 13 октября 2023 года. Его обвинили по шести тяжким статям УК — в том числе о теракте. В результате этого суд признал фигуранта виновным во всех преступлениях и назначил наказание — смертную казнь, расстрел. Рико Кригер не обжаловал приговор, и решение суда вступило в силу.

    Среди статей, по которым обвинили мужчину: «Акт терроризма», «Агентурная деятельность», «Наемничество», «Создание экстремистского формирования либо участие в нем», «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», а также «Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения».

    Подчеркивается, что осужденный работал на СБУ. В рамках дела также имеется эпизод, связанный со взрывом на железнодорожных путях.

    Раньше мужчина жил в городе Хильдесхайм. По словам Рико Кригера, судимости у него не было. Он работал в немецком Красном Кресте, а также в службе спасения. Русский язык фигурант не изучал, поэтому в суде был переводчик.

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