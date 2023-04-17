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    Оппозиционный политик и публицист приговорен к 25 годам. Чем известен Владимир Кара-Мурза* и в чем его обвинили

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    Владимира Кара-Мурзу (признан физлицом-иноагентом) приговорили к 25 годам колонии строго режима. Оппозиционера признали виновным в госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации. Суд закрыл процесс из-за засекреченных документов. Сторона защиты заявляет, что в основу дела легли публичные выступления политика.

    Что известно о Владимире Кара-Мурзе

    Владимир Кара-Мурза — сын одного из основателей «старого НТВ» Владимира Кара-Мурзы старшего. Учился в Англии, затем вернулся в Россию, где стал заниматься журналистикой (писал для «Коммерсанта» и «Новых известий»), параллельно интересовался политикой.

    С 2004 по 2012 год руководил подразделением телекомпании RTVi в Вашингтоне. С RTVi Владимира Кара-Мурзу уволили, он связывал это с давлением Кремля и своими выступлениями в поддержку принятия «закона Магницкого» в США.

    Кара-Мурза младший дважды был госпитализирован с тяжёлыми отравлениями в 2015 и 2017 годах. Лечением оппозиционера занимался главный реаниматолог Москвы Денис Проценко, который станет самым медийным коронавирусным медиком столицы во время пандемии. После второй госпитализации пробы крови, а также образцы волос и ногтей пострадавшего были отправлены на экспертизу во Францию. Исследование показало превышение концентрации марганца, меди, цинка, ртути. Оппозиционер обращался в Следственный комитет с требованием возбудить дело об отравлении, но ведомство отказало.

    С 2019 по 2021 год Кара-Мурза занимал пост вице-президента зарегистрированного в США фонда Free Russia Foundation** (признан нежелательной в России организацией), связанного с признанным иностранным агентом бизнесменом Михаилом Ходорковским* (признан физлицом-иноагентом). В феврале 2022 года Кара-Мурза вошел в Антивоенный комитет России.

    За что задерживали, а потом осудили Кара-Мурзу

    Владимира Кара-Мурзу задержали в апреле прошлого года. В административном протоколе было указано, что он в своем дворе при виде сотрудников «изменил траекторию движения». Оппозиционера арестовали 15 суток из-за неповиновения полиции, позже выяснилось, что в отношении него возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию. Поводом стало некое выступление в палате представителей штата Аризона.

    Летом 2022 года Кара-Мурза стал фигурантом второго дела — об участии в деятельности нежелательной организации. Производство было связано с работой оппозиционера на «Открытую Россию»*** (организация признана нежелательной в России и прекратила свою деятельность). Третье уголовное дело о госизмене политику добавили осенью. Обвинения были предъявлены по трем эпизодам. «Все это открытые выступления, запись которых можно найти в интернете», — говорил адвокат политика Вадим Прохоров. Речь шла о выступлениях на Ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.

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    Владимир Кара-Мурза вину не признал и считает обвинение политическим. «По степени закрытости и дискриминации стороны защиты мой процесс в 2023 году оставил позади «суды» над советскими диссидентами в 1960-70-е годы», — сказал он в своём последнем слове.

    Приговор вынес судья Сергей Подопригоров, который с подачи Владимира Кара-Мурзы был включен в санкционный список Магнитского. Рассмотрение дела по существу велось в закрытом режиме из-за наличия секретных документов. Однако адвокат Вадим Прохоров заявил журналистам, что на суде не были представлены бумаги с грифом секретно, а обвинение строилось на публичных выступлениях политика.

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    «Владимир Кара-Мурза (по моему мнению) - честный и порядочный человек, любящий Россию и не совершавший никакую «госизмену». Приговор сегодня ему на 25 лет тюрьмы — это политический приговор, нечестный и несправедливый. Этот приговор должен быть отменен, а Владимир - выпущен на свободу и ему должны быть принесены извинения», — прокомментировал в своём телеграм-канале бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов**** (признан СМИ-иноагентом).

    Управляющий партнёр CLC, адвокат Наталья Шатихина в разговоре с «Фонтанкой» отметила, что так как процесс был закрытым и в публичном поле мало сведений о деле, сложно оценивать степень тяжести наказания.

    «Глядя на это сторонним взглядом, могу сказать, что присутствие 40 дипломатов на оглашении приговора никому не помогает. Если я правильно читаю, мы же это все знаем только со слов журналистов. Госизмена бывает в разных формах, тут это оказание помощи во враждебной деятельности другому государству. Если столько дипломатов в условиях вооруженного конфликта приходят на приговор, это помогает? — рассуждает Шатихина.— Это мог бы быть знак солидарности, в общем не помогло».

    * Признан Минюстом физлицом-иноагентом

    ** Признан нежелательной организацией 28 июня 2019 года

    *** Признана нежелательной в России 27 апреля 2017 года и прекратила свою деятельность

    **** Признан Минюстом СМИ-иноагентом

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    Владимир Кара-Мурза
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