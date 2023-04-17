Публициста Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам строгого режима

Публициста Владимира Кара-Мурзу*, признанного иноагентом, приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Об этом 17 апреля сообщает ТАСС.



Кроме того, Мосгорсуд наказал его штрафом в размере 400 тысяч рублей и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет. В течение полугода после освобождения из колонии для него будет действовать ограничение свободы.



Напомним, Кара-Мурзу признали виновным в государственной измене, распространении ложной информации о ВС РФ и руководстве нежелательной организацией.



* Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

