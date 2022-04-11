В Москве полиция задержала Владимира Кара-Мурзу

Сотрудники полиции задержали в Москве и доставили в отдел полиции общественного деятеля и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу. Об этом 11 апреля сообщил его адвокат Вадим Прохоров.



«Час назад мне стало известно, что его задержали. Судя по всему, он находится в ОВД «Хамовники». Причина его задержания мне неизвестна», — рассказал защитник ТАСС.



«Судя по всему, Кара-Мурза доставлен в ОВД «Хамовники», куда едет адвокат Прохоров. Могу предположить, что задержание связано с административным делом», — написал в социальных сетях муниципальный депутат Илья Яшин.