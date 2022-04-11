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    В Москве полиция задержала Владимира Кара-Мурзу

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    Сотрудники полиции задержали в Москве и доставили в отдел полиции общественного деятеля и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу. Об этом 11 апреля сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

    «Час назад мне стало известно, что его задержали. Судя по всему, он находится в ОВД «Хамовники». Причина его задержания мне неизвестна», — рассказал защитник ТАСС.

    «Судя по всему, Кара-Мурза доставлен в ОВД «Хамовники», куда едет адвокат Прохоров. Могу предположить, что задержание связано с административным делом», — написал в социальных сетях муниципальный депутат Илья Яшин.

    Правоохранительные органы официально не комментировали задержание.

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    Комментарии (14)

    Xodok1
    Но есть и хорошие новости...Суркова, лучшего друга Кадырова, отправили под домашний арест.... видимо банально проворвамшись на лугандонском бюджете...согласно главному русскому России Игогю Гигкину написавшему на телеге - прищывнинкам в ДНР выдали винтовки Мосина...благо что у них калибр 7.62...
    Xodok1
    Стали брать ценных заложников....
    07A
    Если бы правоохранители не отвлекались на небольшое уже количество провокаторов, то качество жизни заметно повысилось бы. Кстати платите вы совсем немного, но скоро повышение окладов и пенсий у силовиков. Большое спасибо, давайте еще! Агония оппозиции. В трудный час для родины недоумки оппозиционеры показывают свою истинную карамурзу!
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