    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 12

    4 м/с, ю-з

    752мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.25eur58.24
    "Дистанционные" повесткиПремия ФонтанкиНа удаленку становись!Справочник мобилизацииФинская границаОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    «Ъ»: СК возьмется за дело о госизмене Кара-Мурзы*, обычно такое расследует ФСБ

    1948

    Следственный комитет по решению Генпрокуратуры будет заниматься расследованием уголовного дела о государственной измене, в которой обвиняется общественный деятель и публицист Владимир Кара-Мурза* (признан иноагентом). Об этом 6 октября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

    По данным собеседника издания, данная статья УК относится к подследственности ФСБ, изменить ее может только надзирающая за следствием прокуратура.

    Решение было обусловлено тем, что в производстве ГСУ СКР уже находится уголовное дело против Кара-Мурзы о фейках про российскую армию.

    Как пишет РИА Новости, следствие предъявило оппозиционеру обвинение в государственной измене. Вину он не признает. «Предъявили обвинение по трем эпизодам — все это открытые выступления, запись которых можно найти в интернете», — сообщил адвокат политика Вадим Прохоров. Он уточнил, что речь идет о выступлениях на Ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.

    В апреле 2022 года Кара-Мурзу внесли в список иноагентов и арестовали по делу о фейках про российскую армию. Вопросы у правоохранительных органов вызвало выступление политика в палате представителей штата Аризона, которое состоялось 15 марта. В июле в отношении него было возбуждено новое уголовное дело — об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (часть 1 статьи 284.1 УК РФ).

    * Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента, по решению Минюста РФ от 22.04.2022.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close