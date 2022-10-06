«Ъ»: СК возьмется за дело о госизмене Кара-Мурзы*, обычно такое расследует ФСБ

Следственный комитет по решению Генпрокуратуры будет заниматься расследованием уголовного дела о государственной измене, в которой обвиняется общественный деятель и публицист Владимир Кара-Мурза* (признан иноагентом). Об этом 6 октября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, данная статья УК относится к подследственности ФСБ, изменить ее может только надзирающая за следствием прокуратура.
Решение было обусловлено тем, что в производстве ГСУ СКР уже находится уголовное дело против Кара-Мурзы о фейках про российскую армию.
Как пишет РИА Новости, следствие предъявило оппозиционеру обвинение в государственной измене. Вину он не признает. «Предъявили обвинение по трем эпизодам — все это открытые выступления, запись которых можно найти в интернете», — сообщил адвокат политика Вадим Прохоров. Он уточнил, что речь идет о выступлениях на Ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.