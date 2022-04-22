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    Кара-Мурзу просят арестовать за выступление в штате Аризона

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    В уголовном деле Владимира Кара-Мурзы о дискредитации российских войск пока только один эпизод. Оппозиционера привлекают за выступление в палате представителей штата Аризона.

    Следствие просит Басманный районный суд Москвы отправить Кара-Мурзу под стражу, сообщает 22 апреля пресс-служба столичных судов. Адвокат оппозиционера Вадим Прохоров перед заседанием успел коротко сообщить журналистам, что дело возбуждено на основе выступления Кара-Мурзы в палате представителей штата Аризона, беседовал он с ними 15 марта этого года.

    О возбуждении дела стало известно несколько часов назад. С утра оппозиционера из ИВС увезли на допрос, а уже к концу дня следствие вышло на арест. В изоляторе Кара-Мурза оказался 12 апреля, когда суд арестовал его по административной статье о неповиновении полиции. В протоколе было указано, что он в своем дворе «изменил траекторию движения» увидев сотрудников.

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