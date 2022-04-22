Кара-Мурзу просят арестовать за выступление в штате Аризона

В уголовном деле Владимира Кара-Мурзы о дискредитации российских войск пока только один эпизод. Оппозиционера привлекают за выступление в палате представителей штата Аризона.

Следствие просит Басманный районный суд Москвы отправить Кара-Мурзу под стражу, сообщает 22 апреля пресс-служба столичных судов. Адвокат оппозиционера Вадим Прохоров перед заседанием успел коротко сообщить журналистам, что дело возбуждено на основе выступления Кара-Мурзы в палате представителей штата Аризона, беседовал он с ними 15 марта этого года.