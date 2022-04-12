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    Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

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    9 комментариев

    Хамовнический районный суд Москвы арестовал политика Владимира Кара-Мурзу на 15 суток за неповиновение полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ). Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

    Оппозиционера задержали 11 апреля. В протоколе об административном правонарушении, который цитирует ТАСС, говорится, что «при виде сотрудников полиции Кара-Мурза повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».

    Адвокат политика Вадим Прохоров назвал задержание Кара-Мурзы «искусственно созданной ситуацией». «Он не участвовал ни в какой акции, а просто зашел в свой двор после того, как мы с ним расстались, проведя полдня в Следственном комитете и Басманном суде Москвы», — заявил защитник.

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    Комментарии (9)

    Свободу Лёхе!
    Эээ.., так любого бегуна, после 100-метровой прямой на вираже можно на 15 суток определять! Идиоты..
    Russian Lives Matter
    Ну уж если они даже с известным человеком в открытую фабрикуют дело, то обычные граждане должны быть готовы к тюремному заключению вообще без всяких оснований, просто потому что кому-то из власть имущих что-то не понравилось.
    Мы все бесправные твари в этой стране. Сотрудники полиции, кстати, тоже легко могут переквалифицироваться из представителя власти в зека.
    274618764
    Хамы ...
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