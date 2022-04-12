Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

Хамовнический районный суд Москвы арестовал политика Владимира Кара-Мурзу на 15 суток за неповиновение полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ). Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.



Оппозиционера задержали 11 апреля. В протоколе об административном правонарушении, который цитирует ТАСС, говорится, что «при виде сотрудников полиции Кара-Мурза повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».



Адвокат политика Вадим Прохоров назвал задержание Кара-Мурзы «искусственно созданной ситуацией». «Он не участвовал ни в какой акции, а просто зашел в свой двор после того, как мы с ним расстались, проведя полдня в Следственном комитете и Басманном суде Москвы», — заявил защитник.

