Кара-Мурзу оставили ночевать в отделе полиции. Против него составлен протокол о неповиновении

Сотрудники МВД, задержавшие в Москве общественного деятеля и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, составили в его отношении протокол о неповиновении полиции. Его оставили на ночь в отделе до судебного разбирательства, сообщил 11 апреля ТАСС адвокат задержанного Вадим Прохоров.



«Его оставили на ночь. Меня к нему так и не допустили, но он смог позвонить жене и сказать, что вменяемые ему действия подходят под совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ («Неповиновение сотрудникам полиции»), которая предусматривает до 15 суток ареста. Как я понял, протокол будет рассмотрен завтра в Хамовническом районном суде Москвы», — рассказал собеседник агентства.