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    Кара-Мурзу оставили ночевать в отделе полиции. Против него составлен протокол о неповиновении

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    Сотрудники МВД, задержавшие в Москве общественного деятеля и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, составили в его отношении протокол о неповиновении полиции. Его оставили на ночь в отделе до судебного разбирательства, сообщил 11 апреля ТАСС адвокат задержанного Вадим Прохоров.

    «Его оставили на ночь. Меня к нему так и не допустили, но он смог позвонить жене и сказать, что вменяемые ему действия подходят под совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ («Неповиновение сотрудникам полиции»), которая предусматривает до 15 суток ареста. Как я понял, протокол будет рассмотрен завтра в Хамовническом районном суде Москвы», — рассказал собеседник агентства.

    Адвокат считает задержание Кара-Мурзы «искусственно созданной ситуацией». «Он не участвовал ни в какой акции, а просто зашел в свой двор после того, как мы с ним расстались, проведя полдня в Следственном комитете и Басманном суде Москвы», — добавил Прохоров.

    Кара-Мурзу задержали 11 апреля. Правоохранительные органы это пока не комментировали.

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    Комментарии (4)

    174538578
    Не повиновался сотрудникам полиции, пытавшимся задержать за неповиновение полиции
    Денеб
    Мы с Вами, Владимир! Стойкости и здоровья!
    Савва Морозов
    никто и звать никак.
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