Суд арестовал Кара-Мурзу* по делу о дискредитации армии. А Минюст внес его в список иноагентов

Общественный деятель и оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан иноагентом) арестован до 12 июня, его подозревают в публичной дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба столичных судов.



По ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее стало известно, что вопросы у правоохранительных органов вызвало некое выступление Кара-Мурзы в палате представителей штата Аризона, которое состоялось 15 марта.

Сегодня же Минюст РФ включил Кара-Мурзу в реестр физлиц-иноагентов. В графе «сведения об иностранных источниках» у него обозначена Украина.