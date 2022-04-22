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    Суд арестовал Кара-Мурзу* по делу о дискредитации армии. А Минюст внес его в список иноагентов

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    10 комментариев

    Общественный деятель и оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан иноагентом) арестован до 12 июня, его подозревают в публичной дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба столичных судов.

    По ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее стало известно, что вопросы у правоохранительных органов вызвало некое выступление Кара-Мурзы в палате представителей штата Аризона, которое состоялось 15 марта.

    Сегодня же Минюст РФ включил Кара-Мурзу в реестр физлиц-иноагентов. В графе «сведения об иностранных источниках» у него обозначена Украина.

    В изоляторе общественник оказался еще 12 апреля, когда суд арестовал его по административной статье о неповиновении полиции.

    *Минюст признал физлицом-иноагентом

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    Комментарии (10)

    Капитан Очевидность2
    Скоро всех кого только можно пересажают или из страны выдавят. Останутся только соловьёв со скабеехой рассказывать нам "правду" с тв-экранов.
    Кот Ученый
    Кто вообще такой этот фрукт? ЧЧем он знаменит? Известен лишь тем что его Путин несколько раз новичком травил))
    X-кот
    только мне кажется - что это истерические метания?
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