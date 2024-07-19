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    Байден назвал освобождение Эвана Гершковича и Пола Уилана своим самым важным приоритетом

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    Президент США Джо Байден 19 июля выпустил заявление касательно приговора американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, признанному Свердловским областным судом виновным в шпионаже. Речь американского лидера опубликована на сайте Белого дома.

    По словам Байдена, США «настаивают на освобождении Эвана и будут продолжать это делать», а сам журналист «не совершил никаких преступлений».

    «С самого первого дня моей администрации у меня не было более высокого приоритета, чем добиваться освобождения и возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, задержанных за границей», — заявил Байден и добавил, что «Эван выдержал свое испытание с удивительной силой».

    Гершкович был задержан 30 марта 2023 года. В тот же день он был арестован. Согласно заявлению ФСБ, журналист занимался шпионажем «в интересах американского правительства». Ему вменяется сбор секретной информации о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Сегодня Гершковича приговорили к 16 годам колонии.

    17 июля глава МИД России Сергей Лавров, комментируя арест Гершковича, сообщил, что спецслужбы России и США по договоренности президентов Путина и Байдена от июня 2021 года поддерживают контакты для совершения обмена.

    Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года — по данным ФСБ, он «проводил шпионскую акцию». Сторона защиты уверена, что американец попался на провокацию: ему передали флеш-карту, на которой он хотел увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. В итоге при задержании у американца нашли секретные сведения. В своем последнем слове Уилан заявил, что «это политическое, позорное дело». В июне 2020 года Мосгорсуд также приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима.

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    Джо БайденЭван ГершковичЗаявлениеБелый домОбменПол Уилан
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