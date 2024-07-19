Байден назвал освобождение Эвана Гершковича и Пола Уилана своим самым важным приоритетом

Президент США Джо Байден 19 июля выпустил заявление касательно приговора американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, признанному Свердловским областным судом виновным в шпионаже. Речь американского лидера опубликована на сайте Белого дома.

По словам Байдена, США «настаивают на освобождении Эвана и будут продолжать это делать», а сам журналист «не совершил никаких преступлений».

«С самого первого дня моей администрации у меня не было более высокого приоритета, чем добиваться освобождения и возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, задержанных за границей», — заявил Байден и добавил, что «Эван выдержал свое испытание с удивительной силой».