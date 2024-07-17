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    Сергей Лавров прокомментировал причастность журналиста WSJ Гершковича к шпионской деятельности

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    5 комментариев

    У России есть неопровержимые доказательства шпионской деятельности журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Такое заявление 17 июля сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД не стал распространяться о том, какие именно неопровержимые доказательства имеются в распоряжении следствия, но отметил, что спецслужбы России и США по договоренности президентов Путина и Байдена от июня 2021 года ведут контакты для совершения обмена.

    «Эта тема не любит суеты, американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает, конечно же», — заявил Лавров и добавил, что «ничего общего с нападением на журналистику это не имеет».

    Американскому журналисту вменяется сбор секретной информации о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники — преступление, предусмотренное статьей 276 УК РФ (шпионаж).

    Гершкович был задержан 30 марта 2023 года. В тот же день он был арестован. Согласно заявлению ФСБ, журналист занимался шпионажем «в интересах американского правительства». По российскому законодательству Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

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    Комментарии 5

    vasilily199117 Июл 2024 в 23:50
    единственное что он мог сделать это сфотографировать забор больше ничего
    +1−0
    Artimenga17 Июл 2024 в 23:48
    Если AndrewBarsik пишет одно, то по факту ситуация совершенно обратная.
    +0−0
    AndrewBarsik17 Июл 2024 в 23:15
    Если Лавров говорит, что есть неопровержимые доказательства, то значит нет никаких.
    +2−0
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