Сергей Лавров прокомментировал причастность журналиста WSJ Гершковича к шпионской деятельности

У России есть неопровержимые доказательства шпионской деятельности журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Такое заявление 17 июля сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД не стал распространяться о том, какие именно неопровержимые доказательства имеются в распоряжении следствия, но отметил, что спецслужбы России и США по договоренности президентов Путина и Байдена от июня 2021 года ведут контакты для совершения обмена.

«Эта тема не любит суеты, американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает, конечно же», — заявил Лавров и добавил, что «ничего общего с нападением на журналистику это не имеет».