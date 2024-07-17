Сергей Лавров прокомментировал причастность журналиста WSJ Гершковича к шпионской деятельности

У России есть неопровержимые доказательства шпионской деятельности журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Такое заявление 17 июля сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД не стал распространяться о том, какие именно неопровержимые доказательства имеются в распоряжении следствия, но отметил, что спецслужбы России и США по договоренности президентов Путина и Байдена от июня 2021 года ведут контакты для совершения обмена.
«Эта тема не любит суеты, американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает, конечно же», — заявил Лавров и добавил, что «ничего общего с нападением на журналистику это не имеет».
Американскому журналисту вменяется сбор секретной информации о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники — преступление, предусмотренное
Гершкович был задержан 30 марта 2023 года. В тот же день он был арестован. Согласно заявлению ФСБ, журналист занимался шпионажем «в интересах американского правительства». По российскому законодательству Гершковичу грозит до