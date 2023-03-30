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    Журналиста The Wall Street Journal московский суд арестовал по делу о шпионаже

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    4 комментария

    Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом 30 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Американского журналиста ранее задержали в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже — статья 276 УК РФ. В самом суде от комментариев, уточняет агентство, категорически отказались.

    Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, дело журналиста WSJ Гершковича маркировано грифом «совершенно секретно». Гражданин США вину не признал.

    Как говорится в публикации издания E1, о задержании журналиста московского бюро американской газеты The Wass Street Journal сообщило ФСБ. По данным ведомства, он занимался шпионажем «в интересах американского правительства», гражданина США задержали при попытке получения секретных сведений. В отношении Эвана Гершковича возбудили уголовное дело о шпионаже, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что журналиста задержали в Екатеринбурге «с поличным». Подробнее об американском журналисте Эване Гершковиче можно узнать здесь. Он писал о спецоперации и ЧВК «Вагнер».

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    Эван ГершковичThe Wall Street Journal
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    Комментарии 4

    Михаил Микушин30 Мар 2023 в 16:32
    Больше всего ОНИ боятся правды.... Империя Лжи.... Империя Зла....
    +1−0
    Гость30 Мар 2023 в 16:05
    Либерда и ципсята - ваш выход!
    Скрипты слиты:
    "мрак жуть произвол"
    "да что там шпионить - ничего же нет"
    "взяли в заложники"
    "это для обмена"
    "терран в бессильной злобе мечется по Кремлю"
    ))))
    +0−1
    Гость30 Мар 2023 в 15:44
    Любишь ходить в ельцин центр — люби и отвечать за свои проступки.
    +1−3
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