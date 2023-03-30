Журналиста The Wall Street Journal московский суд арестовал по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом 30 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Американского журналиста ранее задержали в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже — статья 276 УК РФ. В самом суде от комментариев, уточняет агентство, категорически отказались.
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, дело журналиста WSJ Гершковича маркировано грифом «совершенно секретно». Гражданин США вину не признал.
Как говорится в публикации издания E1, о задержании журналиста московского бюро американской газеты The Wass Street Journal сообщило ФСБ. По данным ведомства, он занимался шпионажем «в интересах американского правительства», гражданина США задержали при попытке получения секретных сведений. В отношении Эвана Гершковича возбудили уголовное дело о шпионаже, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что журналиста задержали в Екатеринбурге «с поличным». Подробнее об американском журналисте Эване Гершковиче можно узнать здесь. Он писал о спецоперации и ЧВК «Вагнер».