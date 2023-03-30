Журналиста The Wall Street Journal московский суд арестовал по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом 30 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Американского журналиста ранее задержали в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже — статья 276 УК РФ. В самом суде от комментариев, уточняет агентство, категорически отказались.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, дело журналиста WSJ Гершковича маркировано грифом «совершенно секретно». Гражданин США вину не признал.