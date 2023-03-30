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    Писал про СВО и ЧВК «Вагнер». Что известно об американском журналисте Эване Гершковиче, задержанном в России

    Корреспондента The Wall Street Journal обвиняют в шпионаже

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    9 комментариев

    30 марта стало известно о задержании американского журналиста Эвана Гершковича. Корреспондент газеты Wall Street Journal работал в Екатеринбурге, там его задержали сотрудники ФСБ. В отношении Эвана возбудили уголовное дело о «шпионаже».

    Эван Гершкович занимался освещением происходящего в России, на Украине и в других странах постсоветского пространства. Его родители были выходцами из Советского Союза. Рассказываем, где работал журналист и чем он известен.

    Места работы

    Последний год — с января 2022 — Эван Гершкович работает в газете Wall Street Journal, пишет истории о военном конфликте России и Украины и деятельности ЧВК «Вагнер». Среди этих текстов, например, материал о пацифистском движении в России или текст о том, как Владимир Путин руководит спецоперацией.

    Кроме WSJ, он работал в Agence France-Presse (AFP) и три года — в The Moscow Times (сайт их русской службы заблокировали в апреле 2022-го). Тексты Гершковича выходили в ведущих мировых изданиях, например The New York Times и The Economist.

    Фото: Эван Гершкович / Vk.com
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    Задержание

    Журналисты начали писать о задержании Эвана Гершковича утром 30 марта. Он не выходил на связь с газетой WSJ, в редакции забеспокоились. Позднее стало известно об обвинении в шпионаже.

    СМИ со ссылкой на источники пишут, что журналист посещал Нижний Тагил и подозрения в шпионаже могут быть связаны с деятельностью Уралвагонзавода. В пресс-службе УВЗ воздержались от комментариев.

    У Эвана Гершковича в России есть аккредитация от Министерства иностранных дел. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что, по мнению ведомства, работа Гершковича на Урале не была связана с журналистской деятельностью.

    — То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике, — написала Мария Захарова в Telegram. — К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку».

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американского журналиста «задержали с поличным».

    По словам уральского пиарщика Ярослава Ширшкова, в Екатеринбурге Гершкович занимался материалом об отношении уральцев к ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин уже заявил, что ничего не знает о задержании журналиста.

    В газете WSJ выразили обеспокоенность задержанием своего корреспондента. В издании отрицают обвинения в шпионаже.

    — Храбрые журналисты, продолжающие вести работу из России, делают это с невероятным личным риском. Эван — абсолютный профессионал, — пишет Скотт Роуз, продюсер новостей издания «Блумберг», проработавший в России 15 лет.

    — Мой друг и невероятно профессиональный журналист Эван Гершкович арестован ФСБ по абсолютно надуманному обвинению в шпионаже. Журналистика не является преступлением. Эван должен быть немедленно освобожден, — пишет Петр Сауэр, репортер издания The Guardian.

    Фото: Эван Гершкович / Vk.com

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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    Комментарии 9

    Гость30 Мар 2023 в 16:37
    Теперь будет знать, как в Россию приезжать. Ведь предупреждали всех
    +0−0
    Михаил Микушин30 Мар 2023 в 16:33
    Нет ничего страшнее правды для путинского режима....
    +1−0
    Гость30 Мар 2023 в 15:32
    Определение шпионажа содержится в ст. 276 УК РФ:

    Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в её интересах, иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства…
    --------------------------

    А если государственная тайна - это уже только сведения из гос.реестра недвижимости, и государством в России считается Президент с Правительством, то любого, кто недоволен этими персонажами или налогами, например, можно осудить по этой статье.
    +6−0
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