The Wall Street Journal отреагировал на задержание журналиста по подозрению в шпионаже

Задержание журналиста Эвана Гершковича в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже стало причиной заявления, опубликованного The Wall Street Journal 30 марта.
«Мы глубоко обеспокоены безопасностью господина Гершковича. Он пишет о России в составе московского бюро журнала. По данным ФСБ, он аккредитован для работы в качестве журналиста в России МИДом РФ», — сообщает издание.
Согласно заявлению ФСБ, Гершкович был задержан из-за подозрения в сборе информации, которая составляет гостайну. Действовал он «по заданию американской стороны».
По данным спецслужб, речь идет об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Но о каком конкретно — не называется. Как сообщал E1.RU со ссылкой на СМИ, что речь шла о посещении Гершковичем Нижнего Тагила. Однако в пресс-службе расположенного там «Уралвагонзавода» от комментариев воздержались.
Ситуацию с задержанием Гершковича прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике», — написала она в своем телеграм-канале.
Она отметила, что этот случай — не первый, когда журналистская виза в России используется не по назначению. «Уже не первого известного западника "хватают за руку"», — добавила Захарова.