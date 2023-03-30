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    The Wall Street Journal отреагировал на задержание журналиста по подозрению в шпионаже

    1910
    17 комментариев

    Задержание журналиста Эвана Гершковича в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже стало причиной заявления, опубликованного The Wall Street Journal 30 марта.

    «Мы глубоко обеспокоены безопасностью господина Гершковича. Он пишет о России в составе московского бюро журнала. По данным ФСБ, он аккредитован для работы в качестве журналиста в России МИДом РФ», — сообщает издание.

    Согласно заявлению ФСБ, Гершкович был задержан из-за подозрения в сборе информации, которая составляет гостайну. Действовал он «по заданию американской стороны».

    По данным спецслужб, речь идет об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Но о каком конкретно — не называется. Как сообщал E1.RU со ссылкой на СМИ, что речь шла о посещении Гершковичем Нижнего Тагила. Однако в пресс-службе расположенного там «Уралвагонзавода» от комментариев воздержались.

    Ситуацию с задержанием Гершковича прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике», — написала она в своем телеграм-канале.

    Она отметила, что этот случай — не первый, когда журналистская виза в России используется не по назначению. «Уже не первого известного западника "хватают за руку"», — добавила Захарова.

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    Комментарии 17

    28031928830 Мар 2023 в 14:10
    Будет сидеть (с) Жеглов
    +1−0
    Алик-130 Мар 2023 в 14:06
    WSJ еще не в курсе о районе Уралмаш в Е-Бурге. Если б они знали, то безопасностью своего журналиста они были бы озабочены меньше всего
    +0−0
    Komarinsk201930 Мар 2023 в 13:52
    Вот так незамысловато, под видом журналиста? Разве их этому в Лэнгли учат? Наверняка настоящий шпион водку с работягами за гаражами хлещет, как в Дне Бульдозериста Пелевина
    +1−0
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