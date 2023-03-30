The Wall Street Journal отреагировал на задержание журналиста по подозрению в шпионаже

Задержание журналиста Эвана Гершковича в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже стало причиной заявления, опубликованного The Wall Street Journal 30 марта.



«Мы глубоко обеспокоены безопасностью господина Гершковича. Он пишет о России в составе московского бюро журнала. По данным ФСБ, он аккредитован для работы в качестве журналиста в России МИДом РФ», — сообщает издание.

Согласно заявлению ФСБ, Гершкович был задержан из-за подозрения в сборе информации, которая составляет гостайну. Действовал он «по заданию американской стороны».