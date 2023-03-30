Песков заявил, что журналиста The Wall Street Journal задержали с поличным

Задержание в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого подозревают в шпионаже, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 марта заявил, что журналиста взяли с поличным.



По словам Пескова, к заявлению Федеральной службы безопасности ему добавить нечего, и, по его информации, Гершковича взяли с поличным, пишет РИА Новости.



Напомним, журналиста задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, ему вменяют сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну.

