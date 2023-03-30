Песков заявил, что журналиста The Wall Street Journal задержали с поличным

Задержание в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого подозревают в шпионаже, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 марта заявил, что журналиста взяли с поличным.
По словам Пескова, к заявлению Федеральной службы безопасности ему добавить нечего, и, по его информации, Гершковича взяли с поличным, пишет РИА Новости.
Напомним, журналиста задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, ему вменяют сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну.
СМИ со ссылкой на источники пишут, что журналист посещал Нижний Тагил и подозрения в шпионаже могут быть связаны с деятельностью Уралвагонзавода. В пресс-службе УВЗ воздержались от комментариев.
The Wall Street Journal заявил, что глубоко обеспокоен безопасностью Эвана Гершковича. «Он пишет о России в составе московского бюро журнала. По данным ФСБ, он аккредитован для работы в качестве журналиста в России МИДом РФ», — сообщило издание.