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    Песков заявил, что журналиста The Wall Street Journal задержали с поличным

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    14 комментариев

    Задержание в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого подозревают в шпионаже, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 марта заявил, что журналиста взяли с поличным.

    По словам Пескова, к заявлению Федеральной службы безопасности ему добавить нечего, и, по его информации, Гершковича взяли с поличным, пишет РИА Новости.

    Напомним, журналиста задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, ему вменяют сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну.

    СМИ со ссылкой на источники пишут, что журналист посещал Нижний Тагил и подозрения в шпионаже могут быть связаны с деятельностью Уралвагонзавода. В пресс-службе УВЗ воздержались от комментариев.

    The Wall Street Journal заявил, что глубоко обеспокоен безопасностью Эвана Гершковича. «Он пишет о России в составе московского бюро журнала. По данным ФСБ, он аккредитован для работы в качестве журналиста в России МИДом РФ», — сообщило издание.

    Как указано на сайте газеты, Эван Гершкович освещал темы, связанные с Россией, Украиной и странами бывшего СССР. До WSJ он работал в агентстве Франс-Пресс, а также в изданиях New York Times и Moscow Times.

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    Комментарии 14

    своих не бросаем30 Мар 2023 в 14:37
    вообще это называется взяли в заложники...
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 14:32
    Песков никогда не врет,и сегодня правду не скажет,честнейший человек- миллиардер с часами от Навки)))
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 14:13
    Шакалу новый пост пришёлся по душе:
    Отныне он — посольский атташе.
    А получил он назначенье это,
    Поскольку с детства острый нюх имел
    И в прошлом вёл «отдел чужих секретов»
    По министерству разных странных дел.
    Упаковав дорожный чемодан,
    Он прибыл, так сказать, в одну из дальних стран…
    Посольский штат подобран был отменно:
    Советник — Крокодил, в секретарях — Гиена,
    А сам посол… Опустим данный ранг —
    Допустим, что посол там был… Орангутанг!
    Аккредитованный по всем статьям, Шакал
    Стал носом землю рыть.
    Но что же он искал?
    То на чужом дворе окажется «случайно»,
    То вдруг заглянет за чужой забор, —
    Ему нужна хоть маленькая тайна,
    И раздобыть её мечтает он, как вор,
    Ему любой секрет не терпится добыть…
    И как-то, проявив особенную прыть,
    Он сунулся туда, где хвост ему прижали!
    «Шакал не виноват! — в посольстве завизжали.
    Он — дипломат! Он занимает пост!…»
    Короче говоря, заморское посольство
    Активно проявило недовольство.
    Но у Шакала был в капкане — хвост,
    А в объективе был — секретный мост!
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