В Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержали журналиста The Wall Street Journal

Журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности. Возбуждено уголовное дело о шпионаже, сообщает 30 марта РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
По предварительной информации, журналисту вменяют сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну.
WSJ пока официально не комментировал случившееся.
Гершкович перестал выходить на связь с 29 марта, пишет E1.RU cо ссылкой на местного общественника Ярослава Ширшикова. В середине марта, по данным Ширшикова, журналист приезжал на Урал, чтобы собрать материал для текста про ЧВК «Вагнер», затем улетел в Москву, а накануне вернулся в Екатеринбург.
Читатели екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» заметили, как накануне вечером у ресторана Bukowski Grill на Карла Либкнехта, предположительно, силовики в гражданском завели мужчину в микроавтобус, закрыв ему голову свитером.