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    В Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержали журналиста The Wall Street Journal

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    24 комментария

    Журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности. Возбуждено уголовное дело о шпионаже, сообщает 30 марта РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

    По предварительной информации, журналисту вменяют сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну.

    WSJ пока официально не комментировал случившееся.

    Гершкович перестал выходить на связь с 29 марта, пишет E1.RU cо ссылкой на местного общественника Ярослава Ширшикова. В середине марта, по данным Ширшикова, журналист приезжал на Урал, чтобы собрать материал для текста про ЧВК «Вагнер», затем улетел в Москву, а накануне вернулся в Екатеринбург.

    Читатели екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» заметили, как накануне вечером у ресторана Bukowski Grill на Карла Либкнехта, предположительно, силовики в гражданском завели мужчину в микроавтобус, закрыв ему голову свитером.

    Как указано на сайте газеты, Эван Гершкович освещал темы, связанные с Россией, Украиной и странами бывшего СССР. До WSJ он работал в агентстве Франс-Пресс, а также в изданиях New York Times и Moscow Times.

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    Комментарии 24

    Гость30 Мар 2023 в 11:46
    Кстати, не нужно возмущений, а вспомните, кем по профессии и чем занимался В.Путин в ГДР?
    +0−0
    Курю с 3х лет30 Мар 2023 в 11:39
    Так а музыкантов уже легализовали или так и продолжают быть, с точки зрения законодальства, "теми, кого не существует"? Если "их нету", тогда какой шпионаж..?
    +0−0
    28028405330 Мар 2023 в 11:35
    А ,поймали гада!Если оружие на Украину пихаешь,не езди в Россию.хоть ты журналист,хоть фигуристка.
    +0−2
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