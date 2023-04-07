Журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже

Журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу предъявили официальное обвинение в шпионаже. Об этом 7 апреля пишет ТАСС.
«Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью», — заявил собеседник агентства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил ситуацию с задержанием Гершковича. Блинкену указали на «необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами» РФ. До этого президент Джо Байден обратился к российскому правительству с призывом освободить журналиста.