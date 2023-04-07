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    Журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже

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    Журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу предъявили официальное обвинение в шпионаже. Об этом 7 апреля пишет ТАСС.

    «Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью», — заявил собеседник агентства.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил ситуацию с задержанием Гершковича. Блинкену указали на «необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами» РФ. До этого президент Джо Байден обратился к российскому правительству с призывом освободить журналиста.

    Журналист издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович был задержан 30 марта. В тот же день он был арестован. Согласно заявлению ФСБ, журналист занимался шпионажем «в интересах американского правительства». По российскому законодательству Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

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