«Освободите». Байден призвал правительство России отпустить журналиста WSJ

Президент США Джо Байден призвал власти России освободить журналиста издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом 31 марта сообщает ТАСС.

Американский лидер обратился к правительству России фразой: «Освободите его». Так он прокомментировал арест Гершковича при беседе с журналистами в Белом доме.



Накануне московский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже. Как говорится в публикации издания E1, о задержании сотрудника московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича сообщило ФСБ. По данным ведомства, он занимался шпионажем «в интересах американского правительства», гражданина США задержали при попытке получения секретных сведений. В отношении Эвана Гершковича возбудили уголовное дело о шпионаже, ему грозит до 20 лет лишения свободы.