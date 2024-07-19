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    Суд огласил приговор журналисту WSJ Гершковичу

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    Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает 19 июля РИА Новости.

    Гособвинение запрашивало 18 лет колонии. Свою вину журналист не признал. Заседание прошло в закрытом режиме.

    Гершкович был задержан 30 марта 2023 года. В тот же день он был арестован. Согласно заявлению ФСБ, журналист занимался шпионажем «в интересах американского правительства». По российскому законодательству Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

    Американскому журналисту вменяется сбор секретной информации о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники — преступление, предусмотренное статьей 276 УК РФ (шпионаж).

    Президент РФ Владимир Путин в разговоре с Такером Карлсоном допустил, что журналист Эван Гершкович может оказаться на родине, если будет «встречное движение». Американский лидер Джо Байден заявлял, что США «продолжают работу» над тем, чтобы Гершкович мог вернуться домой. А Дональд Трамп обещал, что в случае его победы на выборах президента Гершкович «будет освобожден почти сразу после выборов», но еще до того, как он вступит в должность.

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