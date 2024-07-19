Суд огласил приговор журналисту WSJ Гершковичу

Свердловский областной суд приговорил к
Гособвинение запрашивало
Гершкович был задержан
Американскому журналисту вменяется сбор секретной информации о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники — преступление, предусмотренное статьей
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с Такером Карлсоном допустил, что журналист Эван Гершкович может оказаться на родине, если будет «встречное движение». Американский лидер Джо Байден заявлял, что США «продолжают работу» над тем, чтобы Гершкович мог вернуться домой. А Дональд Трамп обещал, что в случае его победы на выборах президента Гершкович «будет освобожден почти сразу после выборов», но еще до того, как он вступит в должность.