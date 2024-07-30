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    Адвокаты Ильи Яшина*, Саши Скочиленко и еще нескольких осужденных политактивистов не знают, где их доверители

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    Минимум шестеро осужденных по делам о дискредитации армии, военных фейках, госизмене и руководстве экстремистским сообществом пропали из мест лишения свободы, в которых содержались. По некоторым данным, Сашу Скочиленко увезли в Москву.

    Сообщения о том, что сразу несколько адвокатов и родственников политактивистов не могут найти своих доверителей в колониях и СИЗО, начали появляться накануне, а к 30 июля стало известно минимум о шести таких историях. «Илья Яшин убыл из колонии в неизвестном направлении. Об этом сегодня сообщили его адвокату Татьяне Соломиной», — сказано в телеграм-канале, который ведут близкие к политику люди.

    Также на своем месте в СИЗО не оказалось петербургской художницы Саши Скочиленко. Ее близкие получили информацию, что девушку этапировали в Москву. Они отправились следом и попытались сделать передачи в двух столичных изоляторах, но в обоих сообщили, что у них такой заключенной нет.

    Не нашли в колонии в Березниках и сторонницу Навального Лилию Чанышеву (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Еще одна соратница погибшего оппозиционера, Ксения Фадеева (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), пропала из новосибирской исправительной колонии № 9.

    Осужденный на 2,5 года за дискредитацию армии Олег Орлов* пропал из СИЗО в Сызрани. Получивший приговор за госизмену 19-летний житель Майкопа Кевин Лик пропал из колонии в Архангельской области — его мать узнала об этом при попытке передать продукты.

    В соцсетях и телеграм-каналах звучит версия, что может идти речь об обмене. Последний раз об этом заговорили после стремительного приговора журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу.

    Обновление на 17:30:

    Стало известно о седьмом человеке: Даниила Кринари, осужденного по делу о сотрудничестве с Украиной на 5 лет лишения свободы, этапировали из СИЗО-7 Капотня в неизвестном направлении. Об этом сообщила его группа поддержки.

    * Признаны иностранными агентами.

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