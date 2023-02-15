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    Суд в Барнауле приговорил журналистку Пономаренко к шести годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

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    14 комментариев

    Журналистку Марию Пономаренко признали виновной по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Суд в Барнауле приговорил 44-летнюю женщину к шести годам лишения свободы, сообщает 15 февраля «Коммерсантъ».

    Гособвинение запрашивало для журналистки девять лет лишения свободы, а также запрет вести публичную деятельность в Интернете в течение пяти лет. Суд поддержал требование.

    Как ранее писала «Фонтанка», по версии следствия, 17 марта в своем телеграм-канале Пономаренко разместила ложную информацию о действиях российской армии в Мариуполе, которая была опровергнута официальными источниками, в том числе и Министерством обороны России.

    После этого журналистка уехала из Барнаула в Петербург, где её и задержали в рамках дела, возбужденного в Алтайском крае. Затем из Петербурга ее этапировали в родной город.

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    БарнаулПриговорСудУголовное дело о фейках
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    Комментарии 14

    Гость15 Фев 2023 в 09:37
    шел 37 год......
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