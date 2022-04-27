Журналистку из Барнаула отправили в петербургское СИЗО по делу о фейках против российской армии

Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СК по Алтайскому краю об избрании меры пресечения для журналистки Марии Пономаренко. Её обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 27 апреля, обвиняемую поместили под стражу до 22 июня.



По версии следствия, 17 марта в своем телеграм-канале Пономаренко разместила ложную информацию о действиях российской армии в Мариуполе, которая была опровергнута официальными источниками, в том числе и Министерством обороны.

