Кара-Мурза* получил премию за защиту прав человека, но не вышел из-под ареста

Признанный иноагентом в России общественный деятель и публицист Владимир Кара-Мурза получил премию имени Вацлава Гавела, которой награждают за выдающиеся заслуги по борьбе за права человека. В возможности поздравить его лично Басманный суд отказал.
Как сообщили в пресс-службе суда, 10 октября Кара-Мурзе продлили срок содержания под стражей по делу о фейках про российскую армию. Кроме статьи 207.3 УК ему вменяют осуществление деятельности нежелательной в России организации (284.1 УК).
Защита публициста просила смягчить ему меру пресечения и выпустить из следственного изолятора. Следствие настаивало, что отпускать арестованного в апреле фигуранта из-под стражи преждевременно. Суд продлил Кара-Мурзе пребывание в СИЗО до 12 декабря.
10 октября на открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы сообщили, что присудили Владимиру Кара-Мурзе премию имени Вацлава Гавела в области прав человека. Диплом в отсутствие лауреата приняла его жена Евгения.
Премия Вацлава Гавела учреждена в 2013 году. Награда посвящена памяти последнего президента Чехословакии и первого президента Чехии и названа в его честь. Её ежегодно присуждает ПАСЕ, денежная часть — 60 тысяч евро.
В начале октября источники RT и ТАСС сообщали, что в отношении Кара-Мурзы возбуждено дело о госизмене. По версии следствия, публицист несколько лет оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за что получил 30 тысяч долларов.
*Минюст признал физлицом-иноагентом.