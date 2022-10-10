Кара-Мурза* получил премию за защиту прав человека, но не вышел из-под ареста

Признанный иноагентом в России общественный деятель и публицист Владимир Кара-Мурза получил премию имени Вацлава Гавела, которой награждают за выдающиеся заслуги по борьбе за права человека. В возможности поздравить его лично Басманный суд отказал.



Как сообщили в пресс-службе суда, 10 октября Кара-Мурзе продлили срок содержания под стражей по делу о фейках про российскую армию. Кроме статьи 207.3 УК ему вменяют осуществление деятельности нежелательной в России организации (284.1 УК).