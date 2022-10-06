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    RT: В отношении Владимира Кара-Мурзы* возбуждено дело о госизмене

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    Дело о госизмене возбуждено в отношении общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзы* (признан иноагентом). Об этом 6 октября сообщает RT со ссылкой на свой источник.

    По данным издания, следователи считают, что он несколько лет оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за что получал около 30 тысяч долларов в месяц. Ему грозит 20 лет.

    Кара-Мурза — зампред «Открытой России»**, подданный Великобритании и почётный резидент США, отмечается в сообщении.

    В апреле 2022 года его внесли в список иноагентов и арестовали по делу о фейках про российскую армию. Вопросы у правоохранительных органов вызвало выступление политика в палате представителей штата Аризона, которое состоялось 15 марта. В июле в отношении него было возбуждено новое уголовное дело — об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (часть 1 статьи 284.1 УК РФ).

    * включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента, по решению Минюста РФ от 22.04.2022.

    ** деятельность организации признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры от 26.04.2017.



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