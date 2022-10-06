RT: В отношении Владимира Кара-Мурзы* возбуждено дело о госизмене

Дело о госизмене возбуждено в отношении общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзы* (признан иноагентом). Об этом 6 октября сообщает RT со ссылкой на свой источник.



По данным издания, следователи считают, что он несколько лет оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за что получал около 30 тысяч долларов в месяц. Ему грозит 20 лет.



Кара-Мурза — зампред «Открытой России»**, подданный Великобритании и почётный резидент США, отмечается в сообщении.

