«Эту тему мы не комментируем»: Песков — о возможном обмене пропавших осужденных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 июля дал лаконичный ответ журналистам, спросившим его о возможной подготовке к обмену нескольких заключенных, которые пропали из мест лишения свободы, в которых содержались.
«Эту тему мы не комментируем», — сказал представитель Кремля (цитата по телеграм-каналу «Ведомостей»).
Ранее минимум семеро осужденных по делам о дискредитации армии, военных фейках, госизмене и руководстве экстремистским сообществом исчезли из мест лишения свободы, в которых находились, а накануне начали появляться сообщения о том, что их адвокаты и родственники не могут найти своих доверителей в колониях и СИЗО.
Помимо них у Дмитрия Пескова спрашивали также и об обмене американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, признанного Свердловским областным судом виновным в шпионаже.
Про исчезновение журналисты задали вопрос и члену Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Еве Меркачевой. Она ответила представителям СМИ в своем телеграм-канале, написав: «Не имею никакой информации, и ее никто не предоставит по запросу. <...> Может ли это быть групповой обмен? Все может быть. <...> В любом случае скоро все узнаем, уверена».
Она также отметила, что в случае с некоторыми речь могла бы идти о помиловании — они писали прошение президенту России. Однако делали это не все.