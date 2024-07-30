«Эту тему мы не комментируем»: Песков — о возможном обмене пропавших осужденных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 июля дал лаконичный ответ журналистам, спросившим его о возможной подготовке к обмену нескольких заключенных, которые пропали из мест лишения свободы, в которых содержались.

«Эту тему мы не комментируем», — сказал представитель Кремля (цитата по телеграм-каналу «Ведомостей»).

Ранее минимум семеро осужденных по делам о дискредитации армии, военных фейках, госизмене и руководстве экстремистским сообществом исчезли из мест лишения свободы, в которых находились, а накануне начали появляться сообщения о том, что их адвокаты и родственники не могут найти своих доверителей в колониях и СИЗО.