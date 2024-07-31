Пропала связь с еще одним заключенным: защита американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, не знает о его местонахождении

Защита американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, не знает о его местонахождении. Об этом 31 июля сообщает РБК со ссылкой на адвоката Уилана Ольгу Карлову.

По словам защитницы, она направляла просьбу посетить колонию, дабы удостовериться, что Уилан находится там, но ответа не получила. Карлова обратилась в Общественную наблюдательную комиссию с просьбой проверить, что ее подзащитный пребывает в колонии.

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года — по данным ФСБ, он «проводил шпионскую акцию». Сторона защиты уверена, что американец попался на провокацию: ему передали флеш-карту, на которой он хотел увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. В итоге при задержании у американца нашли секретные сведения. В своем последнем слове Уилан заявил, что «это политическое, позорное дело». В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима.

