Пропала связь с еще одним заключенным: защита американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, не знает о его местонахождении

Защита американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, не знает о его местонахождении. Об этом 31 июля сообщает РБК со ссылкой на адвоката Уилана Ольгу Карлову.
По словам защитницы, она направляла просьбу посетить колонию, дабы удостовериться, что Уилан находится там, но ответа не получила. Карлова обратилась в Общественную наблюдательную комиссию с просьбой проверить, что ее подзащитный пребывает в колонии.
Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года — по данным ФСБ, он «проводил шпионскую акцию». Сторона защиты уверена, что американец попался на провокацию: ему передали флеш-карту, на которой он хотел увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. В итоге при задержании у американца нашли секретные сведения. В своем последнем слове Уилан заявил, что «это политическое, позорное дело». В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима.
Это уже не первый случай за последние дни, когда пропадает связь с заключенными: в неизвестном направлении из разных колоний этапировали несколько человек, адвокаты некоторых заключенных сообщают, что не могут связаться с ними.
В Кремле отказались комментировать подготовку к возможному обмену пропавших осужденных, хотя слухи об этом начали активно распространяться в СМИ.
Про исчезновение журналисты задали вопрос и члену Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Еве Меркачевой. Она ответила представителям СМИ в своем телеграм-канале, написав: «Не имею никакой информации, и ее никто не предоставит по запросу. <...> Может ли это быть групповой обмен? Все может быть. <...> В любом случае, скоро все узнаем, уверена».