На белорусском ТВ показали реакцию приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера на помилование

Белорусский телеканал «Общенациональное телевидение» (ОНТ) 31 июля показал реакцию на помилование гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного в республике к смертной казни.
Ролик начинается с того, что закадровый голос объявляет:
«Ваша ситуация рассматривается лично президентом Александром Лукашенко».
Далее повисает тяжелая пауза, после которой голос медленно продолжает:
«Учитывая сложившиеся обстоятельства... решением главы государства... его указом... вы помилованы».
Далее — после перевода — следует душераздирающая сцена.
Напомним, Рико Кригер находится в Минске под стражей с 13 октября 2023 года. Суд признал фигуранта виновным по шести тяжким статям УК. 31-летнего мужчину обвинили в том числе в подготовке теракта. Его приговорили к расстрелу. 22 июля стало известно, что гражданин Германии не обжаловал приговор и решение суда вступило в силу.