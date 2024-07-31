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    На белорусском ТВ показали реакцию приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера на помилование

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    Белорусский телеканал «Общенациональное телевидение» (ОНТ) 31 июля показал реакцию на помилование гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного в республике к смертной казни.

    Ролик начинается с того, что закадровый голос объявляет:

    «Ваша ситуация рассматривается лично президентом Александром Лукашенко».

    Далее повисает тяжелая пауза, после которой голос медленно продолжает:

    «Учитывая сложившиеся обстоятельства... решением главы государства... его указом... вы помилованы».

    Далее — после перевода — следует душераздирающая сцена.

    Напомним, Рико Кригер находится в Минске под стражей с 13 октября 2023 года. Суд признал фигуранта виновным по шести тяжким статям УК. 31-летнего мужчину обвинили в том числе в подготовке теракта. Его приговорили к расстрелу. 22 июля стало известно, что гражданин Германии не обжаловал приговор и решение суда вступило в силу.

    Однако 30 июля Рико Кригер все же обратился к Лукашенко с прошением о помиловании, и глава государства принял решение помиловать его.

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